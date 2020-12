I ragazzi di UPpunto a colloquio con l’albergatore Filippo Donati: rivedremo la luce fra sei mesi e puntiamo sul vaccino

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Filippo Donati, albergatore di Ravenna: “occorre buttare il cuore oltre l’ostacolo”

Nonostante il suo albergo, l’Hotel Diana, sia chiuso a Natale per la prima volta dal 1983, Filippo Donati noto albergatore ravennate, presidente regionale di Assoturismo e Asshotel, afferma che anche in questa stagione buia ‘occorre buttare il cuore oltre l’ostacolo’.

Innanzitutto come sta?

“Di salute adesso sto bene, professionalmente meno. È come una valanga, questa situazione, soprattutto nelle città d’arte come Ravenna. Io sono un albergatore di una città d’arte e quando ci si trova con musei e basiliche chiuse, convegni e matrimoni bloccati, noi siamo costretti a chiudere anche se nessun DPCM ha mai previsto la chiusura degli hotel. Molti di noi in città hanno deciso di fermare l’attività in attesa di tempi migliori. Il personale in parte è andato in cassa integrazione, in parte in disoccupazione. Io rimango qui e servo quelle cinque o sei persone che in questo momento sono i nostri clienti. Considerate che, oltre a tutto questo, è sparita anche la fascia di mercato business, quelle persone che viaggiano per motivi di consulenza: ingegneri, commercialisti, chi veniva qui a fare progettualità. Rimangono in giro quei professionisti la cui opera non è soltanto teorica ma anche pratica, per esempio operai specializzati. Sempre per aiutarvi a capire la situazione: gli alberghi sono strutture molto complesse da gestire che prevedono il riempimento di circa il 45%- 50%, noi adesso stiamo lavorando attorno al 20%. Pensate che durante la fase critica del lockdown avevo in albergo solamente due clienti. Uno come me che fa l’imprenditore nella vita può aver fatto scelte sbagliate e può aver fatto degli errori, ma ho sempre accettato il rischio che le cose potessero andare male. In questo caso non mi sento in colpa ma mi sento completamente impotente, perché non ho strumenti e mezzi per combattere questo fermo di circolazione.”

Vede un interesse politico rispetto alla situazione degli albergatori?

“Sì. Mentre a livello nazionale il problema sembra non essere percepito nella sua gravità, a livello regionale il presidente e l’assessore stanno facendo un ottimo lavoro, stanno lottando e gli chiederemo di continuare a farlo perché non si può mollare una categoria come il turismo. Anche il sindaco di Ravenna ha fatto la sua parte scontando la TARI agli alberghi del 70%. Chiaramente quando torneremo a pagarla dovremmo pagarla due volte, ma per ora ci sta aiutando ad andare avanti.”

Come pensa che il turismo riprenderà nell’anno nuovo?

“Io guardo molto ciò che mi chiedono i clienti tedeschi. Loro dopo averci cancellato tutto ci stavano chiedendo di poter venire nelle stesse date prenotate lo scorso anno, ma ad aprile 2021. Ora hanno posticipato ad ottobre 2021 perché contano di essere vaccinati e di non correre più rischi. Noi una nuova finestra di lavoro la vedremo probabilmente da maggio/giugno 2021, ma ci sono ancora cinque mesi in perdita. Pensate, a tal proposito, che quest’anno noi chiuderemo fino a dopo l’epifania, era dal 1983 che non chiudevamo per Natale e Capodanno. Quest’anno è l’anno che io potrò dedicare alla mia famiglia finalmente. Cerchiamo di guardare il risvolto positivo, in casa siamo in salute e passeremo il Natale tra di noi.”

Rispetto all’ultima volta che ci siamo visti riesce a guardare il futuro con più positività, magari anche cercando di trovare una fine a tutto questo?

“Si è obbligati secondo me. Come si fa a non pensare positivo, a non pensare che tutto questo finirà? Io penso che il pensare positivo, il buttare il cuore oltre l’ostacolo faccia parte dell’uomo. Spero che la nostra società non perda la coesione che aveva prima, dico questo perché mi pare di vedere un certo nervosismo. Le persone sono stanche di vivere una vita alla quale non erano pronti, per la quale stanno sacrificando troppo. Noi siamo generazioni non abituate al sacrificio, soprattutto così all’improvviso per qualcosa che non riusciamo a capire. C’è polemica per ogni azione del Governo e dell’opposizione, c’è persino polemica sul vaccino. Credo che ci siano toni e anime esacerbati e la cosa dispiace, soprattutto qui a Ravenna.”

La scorsa volta che l’abbiamo intervistata ci aveva comunicato alcune sue idee per far ripartire Ravenna. In questi mesi ha potuto notare qualche miglioramento?

“Ho notato un’inerzia positiva per quel che riguarda il 700° di Dante. Dante è morto qui e qui ha trovato riposo, silenzio e rispetto da parte di tutti. È stato fatto un grande lavoro di comunicazione, non è una novità la tomba di Dante per i ravennati, ma ci sono molti italiani che non sapevano fosse situata qui e questa sarà l’occasione giusta per visitarla.”

C’è qualcosa che riesce a tranquillizzarla in questo momento, come un punto insostituibile?

“L’abbraccio dei miei figli, solo quello.”

Nella scorsa intervista avevamo parlato della fiducia che riponeva nelle persone, nel fatto che ne saremmo usciti migliori. Dopo gli eventi delle ultime settimane crede ancora che ci sia una speranza?

“Io continuo ad avere fiducia nel prossimo, è un momento difficile, tutti stiamo attraversando dei problemi. Qualcuno ha persino perso la famiglia o degli amici. Se la fiducia viene a mancare nasce il problema. Avere fiducia per me significa anche avere fede, non può venire a mancare la fede e la voglia di vivere.”

Noi l’avevamo intervistata la prima volta in primavera. Passata l’estate, pensa che il 2020 abbia superato quelle aspettative fatte a maggio?

“Sì, non per tutti ma sì. Gli albergatori sulla costa e gli albergatori nell’Appennino hanno visto, soprattutto nel mese di agosto, un buon numero di presenze. Nella mentalità collettiva c’era la preoccupazione che visitando una città si sarebbero potuti trovare assembramenti nei musei e nei monumenti. Mare e montagna hanno fatto un giugno traballante, un luglio in ripresa lenta, un buon agosto, ma poi a settembre, con l’inizio delle scuole, tutto si è fermato. Le città d’arte, come Ravenna, invece sono massacrate.”

Ha pensato a delle idee da mettere in pratica quando si potrà riaprire in serenità?

“Sì, alcune cose le stiamo già mettendo in pratica. I ristoranti chiudono alle 18, ma abbiamo trasformato la nostra hall in una sorta di piccola sala ristorante. Cerchiamo di dare un po’ di assistenza e cerchiamo di non speculare sull’obbligo che hanno i nostri clienti di dover rimanere all’interno dell’albergo per consumare le cene. Ravenna è una città che non ti lascia grandi spazi di manovra, però noi ce la metteremo tutta. Il turismo ha bisogno di tranquillità, come categoria contiamo molto su questo vaccino.”

Un’ultima domanda. Sappiamo che sta aiutando i poveri della nostra città, in che modo lo sta facendo?

“Avendo molti meno clienti avevamo i magazzini pieni di derrate alimentari che sarebbero scaduti a gennaio. Oggi abbiamo dato questi alimenti alle suore di via Pietro Alighieri, alle clarisse cappuccine, che poi li distribuiranno a poveri, ragazze madri o a chiunque ne abbia bisogno.”