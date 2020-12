Partito lo screening anticovid con i tamponi rapidi nasali: ecco le farmacie dove effettuarli

In sintonia con le recenti indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, da oggi, lunedì 21 dicembre, è possibile prenotare i tamponi antigenici nasali nelle farmacie comunali di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. In tutte le farmacie comunali sarà possibile effettuare le prenotazioni, e ritirare la necessaria documentazione.

A Cervia e Ravenna, comuni in cui ci sono più farmacie comunali, i tamponi saranno concentrati in quelle farmacie che garantiscono la possibilità di effettuare i tamponi più velocemente, nella sicurezza per utenti e farmacisti: in particolare, i punti di effettuazione dei tamponi saranno Fornace Zarattini e Lido Adriano per il comune di Ravenna, e Tagliata per i Comune di Cervia.

Il progetto della Regione Emilia-Romagna prevede che i tamponi antigenici vengano effettuati gratuitamente agli stessi destinatari della campagna di screening sierologico, vale a dire:

scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore);

relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;

relative sorelle/fratelli;

altri familiari conviventi di scolari/studenti;

nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;

studenti universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna anche se frequentanti Università fuori regione;

studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);

personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;

personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;

farmacisti che partecipano al progetto.

Il tampone potrà essere effettuato una volta al mese, del tutto gratuitamente.