Una festa ai tempi del Covid in via S. Alberto? No, è una provocazione artistica del ravennate Massimilano Rassu

Home Alone è un’installazione pensata e realizzata dal ravvenate Massimiliano Rassu, che si compone di una serie di figure umane in cartone e luci stroboscopiche. La scenografia è visibile solo attraverso le finestre dello spazio espositivo, momentaneamente inaccessibile a seguito delle direttive ministeriali. Una trappola visiva, quella di Rassu, che spinge il passante a sbirciare dentro allo spazio fisico di Innesto, e ad avvertire l’installazione come un qualcosa di illogico date le note limitazioni. Quando abbiamo iniziato a percepire come ‘assurdo’ uno scenario che, prima dell’attuale momento di prolungata emergenza, ci avrebbe lasciato indifferenti? Rassu orchestra in modo teatrale lo spazio in cui espone caricandolo di un’energia che sorprende il passante, invitandolo ad una riflessione sugli attuali cambiamenti sociali.

Mentre sui social spopolano i ricordi fotografici dei momenti collettivi, impossibili da aggiornare, Rassu riflette con ironia su ciò che lo spazio avrebbe potuto essere in una dimensione covid-free, e a creare un dialogo con il pubblico, ridefinendo il significato di distanza, contatto e legittimità. Un chiaro omaggio alla fantasia infantile del protagonista di Home Alone (Mamma, ho perso l’aereo) con l’augurio che possa essere proprio quest’ultima a tenerci compagnia durante queste insolite festività.