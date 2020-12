Billo Circus si sposta online: appuntamento con il clown più amato da bimbi e famiglie su Facebook

Nonostante le restrizioni dovute al coronavirus e l’impossibilità di spettacoli in presenza, sebbene all’aperto, per evitare occasioni di assembramento, il Billo Circus, tradizionale appuntamento delle festività, non lascia soli i suoi piccoli estimatori e organizza un appuntamento online sulla propria pagina Facebook per intrattenere grandi e piccini.

Con la collaborazione della “Associazione Allegri Genitori” e la Comunità parrocchiale di Porto Fuori, mercoledì 23 dicembre, dalle 17.30, avverrà

il collegamento con lo Spettacolo più amato dai Bambini di ogni età. I Canali a disposizione saranno: facebook “Billo Circus” e instagram

“Billo Circus”.