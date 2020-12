Dopo la presentazione al Mei di Faenza, al via la prima compilation dedicata agli artisti indipendenti italiani in Cina

Dopo la presentazione al MEI 25 di Faenza, grazie alla collaborazione tra Materiali Musicali, casa editrice legata al MEI, e Longmorning Group (Shanghai QiaoLe Culture Communication Co., Ltd.), prende il via la prima compilation dedicata agli artisti indipendenti italiani in Cina.

La raccolta, formata da un’ampia panoramica delle tendenze italiane e degli artisti emergenti di qualità, è disponibile in esclusiva sui canali cinesi, come QQ Music, la piattaforma digitale che conta più di 800 milioni di follower.

Un progetto lungimirante, che prevede già nuove uscite per inizio anno, e che rende omaggio ai 50 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina.

Link compilation: https://y.qq.com/n/yqq/album/001t8NuW2Bz7HE.html

Italian Lockdown 2020 – The best of Italian independent music in China – Vol. 1

TRACKLIST

1) Argento – Popcorn Rivoluzione

2) Le Fasi – Via Roma

3) Leonardo Angelucci – Sedile posteriore

4) Elettra – Maledetto

5) La Collera – Certi posti sono fatti per sentirsi soli

6) La Chance Su Marte – King Kong

7) Il Pretesto – Gente Distratta

8) Romea – Madrugada

9) Angelica Sisera – Ariete

10) Fabio Abate – Chi si ferma più

11) Ecofibra – Sospesi

12) Mike Priore – Ti penso sempre

13) Il Branco Barracuda – Kamikaze

14) Karto – Mi Faccio Te

15) Le Mondane – Stella e Croce

16) Alessio Vito – Settembre

17) On The Moon – Il Mio Migliore Amico

18) Renesto – La migliore hit sulla luna

19) Il Silenzio delle vergini – Il treno dei desideri

20) Snakecardilli – Stock di magliette