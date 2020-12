Due nuove toilette pubbliche, a Ravenna nei pressi della stazione ferroviaria e a Casalborsetti

A seguito di accordo tra il Comune di Ravenna e Azimut Spa sono state realizzate e installate due toilette pubbliche di nuova concezione, nei pressi della stazione ferroviaria e a Casalborsetti, collocazioni valutate anche sulla base delle richieste della cittadinanza.

La nuova toilette nei pressi della stazione (via Pallavicini) sarà operativa a partire da lunedì 11 gennaio mentre quella situata in via Ortolani a Casalborsetti sarà accessibile nel periodo estivo, da aprile a settembre.

Il sistema di accesso delle nuove toilette viene regolato da apposito parcometro dedicato unicamente all’uso della toilette, posto nelle immediate vicinanze della struttura. A seguito del pagamento (50 centesimi) viene aperta automaticamente la porta. Il parcometro rilascia all’utente ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Le nuove strutture sono caratterizzate da un design gradevole, da un’ampia capacità di essere contestualizzate e adattate all’ambiente circostante e in particolare al contesto storico cittadino. Presentano basse tecnologie di utilizzo e semplici automatismi per l’apertura e la chiusura delle porte di accesso. Risultano facilmente gestibili e manutentabili, in una parola forniscono un servizio “user-friendly”.

Nei locali sono installati servizi igienici a norma per l’utilizzo dei disabili.