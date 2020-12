La Riunione Cittadina dona ppera in ceramica del Maestro Eugenio Lenzi all’Ospedale Civile di Faenza

La Riunione Cittadina ha donato un’opera in ceramica, intitolata “Sii Paziente” realizzata dal Maestro Eugenio Lenzi di Bologna per ringraziare tutto il personale dell’Ospedale di Faenza per il prezioso lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19.

“Abbiamo espresso il desiderio che l’opera venga esposta nel nostro Ospedale, in quanto raffigura l’immagine simbolo di questo periodo così difficile che ha visto impegnati medici, infermieri e tutto il personale del nostro nosocomio” ha spiegato il Presidente Emanuele Visani.