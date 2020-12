Pompieri in visita ai bimbi di Pediatria con un dondolo per l’area giochi e donazioni per attrezzature mediche

Mercoledì 23 dicembre alle 10,una delegazione di pompieri liberi dal servizio farà visita alla Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, per elargire al reparto una donazione personale, volta all’acquisto di attrezzature mediche. La delegazione “I colleghi di Grisù” sosterà prima sul piazzale all’interno della struttura ospedaliera a lato di via Missiroli, per poi spostarsi all’ingresso del reparto Pediatrico. Alcuni di loro indosseranno una maglietta rossa con il logo raffigurante il draghetto. Verrà inoltre donato un dondolo con le sembianze di Grisù, per l’area giochi comune ed una targa ricordo con incisa una frase dedicata ai bimbi.