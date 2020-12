Regione ER, l’Assemblea approva il Defr 2021: più sostegno alla sanità per l’emergenza Covid

L’Assemblea legislativa approva la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) per l’annualità 2021.

“Il Defr 2021 è il documento con cui, non più tardi di qualche mese fa, abbiamo dato avvio alla programmazione economica e finanziaria dell’undicesima legislatura. Un documento che ha tradotto le linee di mandato e definito gli obiettivi politico-strategici della Giunta, collegandoli alle missioni e ai programmi di bilancio. I contenuti programmatici del Documento di economia e finanza regionale costituiscono infatti la base di riferimento per l’intera azione amministrativa dell’ente, orientano le future azioni della Regione e anticipano – nelle linee strategiche – il bilancio 2021”, spiega la relatrice di maggioranza sul provvedimento Manuela Rontini (Pd).

“La nota di aggiornamento- sottolinea poi la consigliera in Assemblea sul tema Covid- viene presentata avendo a riferimento un contesto economico, finanziario e sociale particolarmente complesso e in continua evoluzione. Verranno quindi implementate le azioni collegate all’emergenza da Covid-19. A livello nazionale si prefigura, infatti, un calo del prodotto interno lordo pari al 9 per cento. Uno scenario ‘avverso di recrudescenza epidemica’ avrebbe chiaramente un impatto ulteriormente negativo sulla ipotizzata, e soprattutto auspicata, ripresa socioeconomica. La diffusa incertezza si riflette in un crollo, sempre nel 2020, del 9 per cento dei consumi delle famiglie, una crisi senza precedenti in periodi di pace. Le previsioni in Emilia-Romagna descrivono un calo del prodotto interno lordo del 9,9 per cento e contrazioni molto negative delle esportazioni, contrazioni comunque inferiori a quelle stimate nel trimestre precedente, grazie anche al contributo delle politiche pubbliche messe in campo dal governo e dalla nostra Regione. La ripresa del 2021 appare invece più robusta di quella ipotizzata nel trimestre precedente e viene quantificata con un più 7,1 per cento, un risultato estremamente rilevante, tra i migliori in Italia”.

La nota, aggiunge Rontini, “è stata poi implementata con gli obiettivi legati alla programmazione europea. In particolare, il programma Next generation Eu disporrà di 750 miliardi di euro, risorse che saranno destinate a sette programmi distinti, il più corposo dei quali è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a cui andranno 672,5 miliardi di euro. Buona parte delle risorse comunitarie (il 30 per cento), lo voglio sottolineare a pochi giorni dalla firma del nuovo Patto per il lavoro e per il clima, saranno destinate a progetti legati al clima. Ecco perché nella nota di aggiornamento al Defr è stato inerito un nuovo obiettivo, in capo alla presidenza, ovvero il ‘presidio del Recovery plan per il rilancio degli investimenti regionali’, che ha lo scopo di promuovere e favorire l’accesso a tutte le opportunità di investimento derivanti dall’Unione europea attraverso il raccordo con le autorità di gestione. L’Emilia-Romagna è pronta a cogliere tutte le possibilità di rilancio collegate a questi investimenti”.

La relatrice di maggioranza conclude poi il suo intervento con un auspicio: “L’auspicio è che questa nota di aggiornamento già da risulti vecchia, a seguito della ventata di speranza, come l’ha definita il presidente Mattarella, che l’avvio delle vaccinazioni contro il Covid porterà con sé”.

“Mi soffermo fugacemente su alcuni dati di contesto aggiornati al terzo trimestre di quest’anno. In Emilia-Romagna le imprese con meno di 20 addetti rappresentano il 98 per cento tra tutte quelle attive. Attenzione, sono proprio queste imprese che maggiormente hanno sofferto della pandemia. Queste aziende occupano, infatti, il 50,5 per cento degli addetti del settore, tra manifatturiero, costruzioni e servizi. Di questi tre settori forse soltanto quello delle costruzioni troverà respiro grazie al superbonus 110. Il resto è pressoché lettera morta”, interviene in Assemblea la relatrice di minoranza Maura Catellani (Lega).

Poi le critiche della relatrice al documento: “Avete ostentato- rimarca- un richiamo costante a un Patto per il lavoro e per il clima che sarà oggetto di discussione e confronto solo nella giornata di domani. Una irrimediabile manchevolezza di questa Giunta, non soltanto per i tempi di condivisione ma anche per i modi. Soprattutto se si evidenzia che l’incipit del patto racconta a gran voce proprio gli ‘alti’ concetti di reazione corale della società in tutte le sue articolazioni, di impegni e responsabilità condivisi e di coesione e democrazia. Non c’è stato il rispetto di alcuno di questi fragorosi sostantivi”. Catellani è critica anche per il mancato accoglimento in commissione di diversi emendamenti targati Lega: “Sulla riapertura dei punti nascita (come avevate promesso in campagna elettorale), sul sostegno a favore del settore sport (e nello specifico alle palestre), sugli aiuti alla montagna e sul soccorso al settore turistico”. Nel Defr, prosegue, “dovrebbero essere presenti i dati collegati al monitoraggio dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie connessi alla gestione dell’emergenza Covid. Questi dati non sono stati forniti. Manca anche un capitolo dedicato alla sanità privata”. Interviene poi sulla terza parte del documento: “La critica è per la rappresentazione delle società partecipate, in quanto manca ancora l’analisi politico-strategica che rappresenta l’ e soprattutto il . Bene l’accoglimento del nostro emendamento su Piacenza Expo, ma, al contempo, apprendiamo per la società Infrastrutture fluviali di un percorso liquidatorio, fin qui si parlava soltanto di dismissione della nostra partecipazione; resta poi la querelle sulla società delle terme di Salsomaggiore in relazione all’annosa vicenda della lettera di patronage”.

Severo l’intervento di Fabio Bergamini (Lega) che cita Confindustria Emilia-Romagna per la quale- riferisce l’esponente del Carroccio- “la Regione poteva fare di più a sostegno delle imprese”. Per Bergamini, che in tal senso ha presentato alcuni emendamenti, “bisogna sostenere i nostri marchi e creare un fondo finanziario specifico da affiancare a quello esistente con un budget di circa 30-40 milioni composti da risorse regionali e di Cassa depositi e prestiti”.

Dal canto suo Giancarlo Tagliaferri (Fdi) bolla come “propagandistico, pubblicitario, autocelebrativo, sostanzialmente fallimentare il provvedimento che la Giunta sta presentando. Questa amministrazione è quella delle promesse e non dei fatti: non ci sono fondi sufficienti per il rilancio delle imprese, il provvedimento per favorire le giovani coppie che vanno a vivere in montagna non affronta i veri temi strutturali del vivere in Appennino, manca poi una reale progettazione per il Recovery”.

Matteo Montevecchi (Lega), motiva gli emendamenti a sostegno di una maggiore collaborazione e un più forte coinvolgimento dei soggetti della sanità privata e, allo stesso tempo, chiede di superare il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, vista le necessità di maggiore personale medico.

Completamente incentrato sul tema Appennino l’intervento di Gabriele Delmonte (Lega): “Il centrosinistra parla da anni di banda ultralarga in montagna, ma ci sono intere aree dove non solo non arriva la connessione internet ma non si vede nemmeno la televisione”. Nel suo lungo e dettagliato elenco dei problemi in Appennino, Delmonte cita la manutenzione delle strade (“sono piene di buche”), lo spopolamento, le frane, i problemi legati alla sanità. “Bisogna- spiega illustrando un emendamento- creare un sistema di aree franche in montagna con decontribuzioni e detassazioni”. Punto fermo anche sul tema riapertura punti nascita: “Fino ad ora solo promesse, vanno riaperti entro il 2021”.

Sempre dai banchi della Lega arriva l’intervento di Michele Facci, che boccia, anche lui, le scelte fatte dalla Giunta per la montagna. “Ci saremmo aspettati azioni conseguenti alle promesse e ai ragionamenti fatti. Purtroppo, invece, stiamo assistendo a scelte sbagliate, tanto che gli intendimenti della Giunta non sono trasformati in numeri e investimenti”. Poi l’affondo: “Sulle pari opportunità non è solo un fatto di come si scrive il nome di una carica perché l’obiettivo deve essere quello di offrire a tutti i cittadini le stesse opportunità: quando, ad esempio, c’è la necessità di avere la scuola a distanza tutti i cittadini devono potersi collegarsi alla rete da casa”.

Nell’annunciare il voto contrario della Lega, Matteo Rancan si dice però soddisfatto delle aperture arrivate dalla maggioranza sull’impegno per il ‘polo del ferro di Piacenza’ e sottolinea poi come sulla gestione del Recovery fund ci sia poco confronto tra le forze politiche, con il rischio di “trovarsi di fronte a progetti e assetti preconfezionati”.

Dai banchi della maggioranza interviene poi il consigliere Igor Taruffi (ER Coraggiosa), che replica ai consiglieri di centrodestra, in particolare al consigliere Facci: “Questa legislatura si sta caratterizzando per una grande attenzione per la montagna. Nella passata legislatura ho svolto il ruolo di ‘sindacalista’ della montagna, ora vedo che questa vocazione si è estesa anche ai consiglieri del centrodestra”. Taruffi elenca tutti gli interventi della Regione a sostegno delle persone, del territorio e delle imprese della montagna: “Pochi giorni fa sono state licenziate le graduatorie del bando regionale che ha distribuito 2,5 milioni di euro a fondo perduto per le strutture alberghiere della montagna: su 60 alberghi 30 sono nell’Alto Appennino bolognese”, spiega Taruffi che segnala anche risorse per ristrutturare le case in montagna e ricorda l’importanza di estendere alle aree dell’Appennino le forme di vantaggio previste dal governo nei mesi scorsi per il Sud Italia. Il consigliere di ER Coraggiosa non si sottrae al tema punti nascita: “È in corso una pandemia mondiale che ha sconvolto il sistema sanitario”, spiega riferendosi al coronavirus. “Siamo tutti impegnati a riaprire i punti nascita anche perché sul giornale ci sono andato io: il punto nascita a Porretta si aprirà. Consiglio al centrodestra di avere prudenza perché quando i punti nascita riapriranno dovrete ammetterlo e dire che avevate usato un pandemia mondiale per attaccare chi quotidianamente lavora per superarla”.

“Bisogna inserire nel Defr e negli obiettivi di mandato il sostegno alle Aziende servizi alla persona (Asp)”, spiega Simone Pelloni (Lega), presentando emendamenti che interverrebbero per equiparare l’aliquota Irap delle Asp a quelle delle aziende cooperative.

Netto anche Massimiliano Pompignoli (Lega) che incentra il suo intervento sul tema della semplificazione amministrativa e burocratica presentando emendamenti a sostegno delle autocertificazioni e dei controlli a campione al fine di snellire le procedure burocratiche.

“Con la nota di aggiornamento al Defr- afferma l’assessore al Bilancio Paolo Calvano– abbiamo pianificato il futuro dell’Emilia-Romagna. Per questo motivo siamo partiti dalle linee di mandato approvate in Assemblea e dagli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale. La nuova programmazione europea e il Recovery plan rafforzeranno questi impegni, anche in linea con il Patto per il lavoro e per il clima. Infine, abbiamo preso nuovi impegni sul versante della semplificazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, per accelerare quegli interventi utili a ridurre le distanze sociali e far sì che la nostra Regione possa offrire nuove opportunità al mondo produttivo e ai cittadini emiliano-romagnoli”.

Diversi gli emendamenti al provvedimento. In particolare uno (firmato da esponenti di maggioranza e opposizione) per favorire la riapertura dei punti nascita “nel più breve tempo possibile, successivamente alla fine dell’emergenza sanitaria” e un secondo (firmato anche in questo caso da esponenti di maggioranza e opposizione) sul “disimpegno della Regione dal termalismo che troverà compensazione nel sostegno agli enti locali concessionari”.