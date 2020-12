Sanità. Liverani (Lega): “Senologia di Faenza non deve subire ritardi”

“La Regione si impegni per evitare problemi al reparto di Senologia dell’Ospedale di Faenza, nel ravennate, a seguito del pensionamento dell’unico medico chirurgo della struttura”. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Andrea Liverani (Lega), che ricorda come “risultano preoccupazioni serie per il pensionamento dell’unico medico che si occupa di chirurgia senologica a Faenza”.

Liverani sottolinea come “a Faenza, nel periodo di lockdown, a causa della situazione d’emergenza sanitaria dovuta al Covid e il rinvio degli interventi, si è accumulata una mole di lavoro importante: secondo quanto riferito dall’associazione “Fiori d’Arancio” che assiste le donne con problemi oncologici al seno, nell’ospedale di Faenza, per un intervento di neoplasia al seno, le attese si attestano tra i 30 e i 45 giorni. Per quanto riguarda invece la mole di lavoro, nell’ospedale faentino sono circa 150 i nuovi casi di interventi chirurgici al seno all’anno, senza contare le ricostruzioni, che sono attorno ai 500, con una sola seduta operatoria la settimana; è un numero insufficiente perché a Faenza ce ne vorrebbero almeno un paio per 5 sedute a settimana contando anche gli ospedali di Faenza, Lugo e Ravenna. Ora a Lugo non operano per via del Covid, dunque le 5 sedute settimanali dovrebbero essere distribuite tra Ravenna e Faenza”. Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “come intenda attivarsi al fine di mantenere l’operatività del suddetto reparto a seguito del pensionamento dell’unico medico chirurgo”.