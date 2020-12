“Bagnacavallo d’inverno”. Partono le visite guidate virtuali ai presepi creativi dell’Ecomuseo

Proseguono nei giorni di Natale gli appuntamenti online del calendario Bagnacavallo d’inverno. Protagonisti saranno i presepi creativi raccolti dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri nella mostra La Capanna del Bambinello, che sarà visitabile virtualmente il 23, 25 e 26 dicembre.

“Dal 2013 viene allestita nel periodo delle festività natalizie all’Ecomuseo delle Erbe Palustri la mostra di presepi creativi La Capanna del Bambinello – spiegano gli organizzatori – Purtroppo quest’anno, almeno per il momento, non sarà possibile aprirla al pubblico. L’esposizione, che prende spunto dal presepe di patate realizzato un tempo dai bambini in mancanza delle statuine, ospita opere realizzate con ogni sorta di tecnica e privilegiando materiali naturali o di recupero, tra visioni personali, più in linea con la tradizione, alternate a opere più estrose e originali che colgono sempre appieno lo spirito della natività”.

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso non permetta di ammirare dal vivo queste creazioni, saranno organizzate visite guidate virtuali in diretta streaming secondo questo calendario: mercoledì 23 dicembre alle 15 diretta Instagram dalla pagina @ecomuseodelleerbe, venerdì 25 e sabato 26 dicembre, sempre alle 15, diretta Google Meet al link https://meet.google.com/iaf-jtmg-aeq.

Le iniziative rientrano nel calendario di eventi online Bagnacavallo d’Inverno, coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune di Bagnacavallo.