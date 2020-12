Casola Valsenio. Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree mercatale e commerciale

L’obiettivo del progetto di riqualificazione dell’area mercatale di Casola Valsenio è quello di valorizzare il centro commerciale del paese attraverso una serie di opere che rendano maggiormente accessibili e appetibili tutti i luoghi utilizzati per il commercio e anche tutte quelle aree di collegamento quali strade, percorsi pedonali, parcheggi e aree verdi. L’intervento verrà suddiviso in sette lotti distinti e interesserà vari tratti di pavimentazione, percorsi pedonali e rampe per disabili. Previsti inoltre il restauro delle sedute del Parco Cavina, la riqualificazione dell’impianto di filodiffusione, l’installazione di nuovo arredo urbano e la realizzazione di una nuova staccionata in legno di collegamento fra le aree mercatale e commerciale di Casola Valsenio.