Dalla passione al lavoro: nasce a Bagnacavallo l’Angolo del Pescatore di Stefano Sberlati

In questo periodo non facile va riconosciuto il coraggio di quei giovani che decidono di intraprendere un nuovo percorso mettendosi in proprio aprendo una nuova attività. Stefano Sberlati, un ragazzo di 34 anni, ha deciso di perseguire sia il suo obiettivo che la sua passione aprendo un negozio di articoli sportivi per la pesca.

“L’idea del negozio l’avevo già da qualche anno – racconta Stefano – la passione per la pesca invece mi appartiene da sempre, fin da bambino andavo nei fiumi a pescare con mio padre e da adolescente con gli amici. Durante il 2020 a causa delle innumerevoli restrizioni ho notato un incremento delle attività sportive tra le quali anche la pesca, quindi mi sono deciso ad iniziare”.

All’interno il negozio è fornito con tutto il materiale necessario per chi volesse approcciarsi al mondo della pesca, si possono trovare dalle esche vive, pellet o mais ai galleggianti, ami canne da pesca, lenze e varie attrezzature. I maggiori fornitori che tratta sono Ignesti, Tubertini, Maver e Colmic.

Il progetto futuro di Stefano è quello di risollevare l’interesse per la pesca nei giovanissimi di oggi e rigenerare la passione per questo sport. L’idea è di formare una squadra sportiva di giovani per partecipare alle competizioni locali. Il negozio si chiama Angolo del Pescatore e si trova in via Vecchia Darsena, 28 a/b a Bagnacavallo (RA).

“La Confesercenti Provinciale di Ravenna – affermano dall’associazione di categoria – assisterà nel migliore dei modi la nuova esperienza de l’Angolo del Pescatore, con la consapevolezza che saprà sollecitare la curiosità di molti e soddisfare la miriade di appassionati. A lui vanno i nostri migliori auguri con l’auspicio che la sua esperienza e professionalità possa trasformare i giovani in appassionati pescatori”.