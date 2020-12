Gli auguri di Natale del Cestha di Marina di Ravenna

Simpatici ed emozionanti auguri di Natale quelli di CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna, organizzazione no profit, riconosciuta ufficialmente dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca come Ente per lo sviluppo di studi ambientali. CESTHA infatti ha realizzato il video degli auguri che vi mostriamo con alcuni esemplari di tartaruga marina e un trigone, che lo staff ha salvato e che presto saranno restituiti al mare.

CESTHA si occupa, in linea generale, di programmi di conservazione delle specie a rischio e promozione di attività di gestione sostenibile, lavorando in stretta collaborazione con il CNR, Università di Bologna, Università di Padova, oltre a numerosi altri istituti di ricerca pubblici e privati. Dal 2016, ha posto la propria sede operativa nel complesso storico dell’antico Mercato del Pesce di Marina di Ravenna, riconvertendolo a polo ricerche marine e centro documentazione ambientale.