La morte non può appropriarsi della nostra vita: è questo il messaggio che, con la sua Sacra Famiglia, Felice Nittolo vuole trasmettere a tutti noi. Tre sagome ricavate da altrettante sfere, cifra stilistica propria dell’artista, rivelano la nascita di Gesù Cristo. L’opera sarà esposta dal 23 dicembre sull’altare del voltone a Pieve di Cento. La sfera è il principio, il centro, Dio. Simbolo dell’immortalità del tempo con cui l’artista svela il mistero della natività. Quella di Nittolo è una continua ricerca in cui il medium è il mosaico ma non inteso come esercizio decorativo bensì come pura consapevolezza artistica.

La visione frontale della composizione ci rivela quelle immagini iconiche che la cultura artistica religiosa ci ha riproposto nel corso dei secoli ma è alle spalle delle figure che si svela la genialità dell’artista: forme non – forme, attraverso il solo utilizzo del colore, ci riportano immediatamente

alla mente l’immagine della Sacra Famiglia.

Foto 3 di 3





Come l’uomo, una tessera del mosaico se isolata sprigionerà poca energia; sarà solo grazie all’abbraccio di tutte quelle piccole preziose pietre colorate che si potrà giungere, finalmente, all’esaltazione dell’opera…della vita.

Felice Nittolo nasce in Campania. All’età di 18 anni si trasferisce a Ravenna “per amore del mosaico”. Egli esprime con due manifesti internazionali un’interessante posizione militante: “Aritmismo” (1984) e “Nuova tradizione” (1992). Insieme al linguaggio musivo, sviluppa ricerche legate alla profonda unità delle arti, attraverso pittura, fotografia, scultura, performance, musica, teatro. La sua attività espositiva è ricchissima sia in Italia che all’estero. Numerose pubblicazioni ne documentano il lavoro. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, dal MAR Museo d’Arte della città di Ravenna all’Art Museum di Seattle (USA), dal Museo Nazionale di Ravenna al Museo d’Arte di Kawagoe (Giappone). Vive e lavora a Ravenna.