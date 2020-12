Maria Concetta Cossa è il nuovo direttore ISIA Faenza per il triennio 2020-2023

Lunedì 21 dicembre si sono tenute le elezioni del nuovo direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza per il triennio 2020-2023. Con 33 voti a favore su un numero complessivo di 36 votanti, la nomina è stata assegnata a Maria Concetta Cossa, docente di “Disegno e rilievo” e “Geometria Descrittiva” al Triennio di primo livello dell’istituto faentino, che al proprio percorso professionale di architetto ha affiancato impegni di tipo istituzionale nell’ambito della promozione culturale e artistica, come assessore alla cultura del Comune di Faenza dal 1994 al 1998 e presidente dell’Ente Ceramica Faenza dal 1998 al 2006, progettando e organizzando numerosi eventi espositivi e manifestazioni a carattere culturale/artistico e ambientale.

“In questi anni sono molte le cose che hanno portato l’ISIA di Faenza ad assumere un ruolo di rilievo e visibilità anche a livello nazionale, grazie a un paziente lavoro di costruzione di rapporti con realtà operanti nel mondo della cultura, dell’arte, del design e delle imprese. – ha dichiarato il neo direttore di ISIA Faenza Maria Concetta Cossa – L’importante tradizione ceramica faentina e il rinato interesse verso tale settore, indica all’ISIA una strada per la quale divenire referente, oltre che promotore/attore di rinnovamento progettuale e produttivo; per questa ragione si sta ipotizzando di mettere a punto percorsi formativi dedicati, rivolti a studenti anche esterni all’ISIA di Faenza, a stranieri e persone interessate, che possano favorire l’ideazione e la nascita di nuovi profili aziendali. Sono assolutamente convinta che l’ISIA di Faenza abbia tutte le carte in regola per porsi a un livello d’eccellenza grazie alle peculiarità che la distinguono da altre scuole di design e di alta formazione su tutto il territorio nazionale e dagli altri ISIA italiani. È il momento di guardare avanti, insieme alle altre istituzioni locali per divenire, insieme, un buon motore culturale fatto di innovazioni eticamente ed ecologicamente sostenibili. Gli impegni che mi propongo di portare avanti sono in particolare consolidare la rete di relazioni con il contesto territoriale, rafforzare l’Identità dell’ISIA di Faenza attraverso la ricerca e l’innovazione nel settore della ceramica, garantire le specificità, i livelli di qualità nella formazione e nelle condizioni delle professionalità di chi vi insegna, favorire la ricerca, sviluppare ulteriormente progetti e rapporti internazionali, qualificare la sede e gli spazi aperti dell’istituzione per una migliore fruizione a vantaggio degli studenti ISIA e di tutta la collettività. Da architetto libero professionista ho apprezzato, sempre più nel tempo, il fatto di far parte di questa realtà come docente, senza abbassare il livello di passione verso l’uno e verso l’altro impegno”.

La presidente di ISIA Faenza Giovanna Cassese ha aggiunto: “Formulo i migliori auguri al neo direttore Maria Concetta Cossa e sono certa che in sintonia si continuerà ulteriormente a rafforzare il ruolo determinante dell’ISIA di Faenza in ambito nazionale e internazionale grazie al grande patrimonio di know how della nostra istituzione e al suo stretto legame con il genius loci. L’ISIA di Faenza è la punta di diamante nell’ambito della didattica, della ricerca e della produzione nel campo del design e abbiamo grandi e lungimiranti progetti per il futuro”.

Maria Concetta Cossa si laurea in Architettura all’Università degli Studi di Firenze dopo il conseguimento del diploma di Maturità artistica presso l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “Gaetano Ballardini” a Faenza (RA). Fonda il proprio studio a Faenza dove svolge l’attività di progettista d’interni, designer e allestimento espositivo grazie a un’esperienza maturata presso diversi studi di architettura operanti nei settori del Restauro architettonico, del Disegno Urbano, dell’Arte dei Giardini e della Progettazione Territoriale. Dall’A.A. 1991/1992 inizia l’attività di docenza presso l’ISIA di Faenza per insegnamenti quali “Disegno Industriale”, “Disegno e Rilievo” e “Geometria descrittiva e proiettiva”. Presso il medesimo istituto riceve l’incarico di coordinamento del Triennio di 1° Livello per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Dal 1991 ha avuto incarichi istituzionali in ambito tecnico-professionale e artistico-culturale, ricoprendo il ruolo di Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo per il Comune di Faenza dal 1994 al 1998. Dal 1993 è relatrice in convegni e seminari, in Italia e all’estero, dedicati ai temi dell’architettura, del design e dell’artigianato artistico, ma anche a temi volti alla valorizzazione dei beni culturali e alla ottimizzazione delle relative forme di gestione. Nel 1997 è Socio fondatore di “FEDERCULTURE – Federazione Servizi Pubblici, Cultura, Turismo, Tempo libero”, aderente alla CISPEL nazionale – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali – con sede a Roma, in rappresentanza del Comune di Faenza. L’interesse per la ceramica è il “filo rosso” che lega tante delle sue esperienze: da quella formativa a quella di progettista, da quella di amministratore pubblico della propria città a quella di Presidente dell’Ente Ceramica Faenza dal 1998 al 2006. Dal 1999 al 2006 è componente del Comitato disciplinare per l’applicazione del marchio D.O.C. alla ceramica artistica tradizionale, previsto dalla Legge 188/’90. Dal 1996 al 2004 è componente del comitato tecnico della rivista “Artigianato – tra arte e design” (Amilcare Pizzi Editore) diretta dall’architetto Ugo La Pietra. Ha curato e scritto testi per diverse pubblicazioni riguardanti architettura, arte, design e artigianato e dal 2005 fa parte del Comitato Scientifico di direzione delle riviste “D’A, Design e Artigianato, Arti Applicate e Decorative” e “La Ceramica Moderna & Antica”.

Gli auguri di buon lavoro del sindaco Massimo Isola

“Auguro buon lavoro – dice il sindaco Isola rivolto alla nuova direttrice – a Maria Concetta Cossa che ha accettato l’importante incarico di guidare la direzione dell’Isia; esprimo molta soddisfazione perché Concetta è un operatore culturale e un ex amministratore, proprio assessore alla cultura, e conosce molto bene Faenza e il suo tessuto economico, culturale e sociale. Sono convinto che questa sua conoscenza della città e dei percorsi artistici, le permetteranno di lavorare per il bene dell’Isia, un’autorevole istituzione culturale e scolastico sempre più integrata a Faenza. Le auguro di portare avanti la funzione dell’Istituto che è sempre stato fonte di modernizzazione per la nostra città e che ha sempre aiutato a stimolare al cambiamento. Sono convinto che Concetta saprà farlo tenendo assieme l’internazionalizzazione del design e i nuovi punti di vista in dialogo con la città”.