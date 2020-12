Ravenna. Aperture pomeridiane degli uffici comunali il 23 e 30 dicembre anziché 24 e 31

In occasione delle festività, gli uffici del Comune saranno aperti nei pomeriggi di mercoledì 23 e 30 dicembre anziché in quelli di giovedì 24, vigilia di Natale, e giovedì 31 dicembre, San Silvestro.

La decisione è stata presa in considerazione del fatto che, essendo il 24 e il 31 dicembre due giornate prefestive, si prevede una minore affluenza di utenti.

Nei diversi uffici saranno affissi cartelli di avviso. In particolare, si fa presente che nei due mercoledì (23 e 30 dicembre) gli sportelli anagrafici di viale Berlinguer 68 saranno aperti dalle 14.30 alle 16.30, con ricevimento del pubblico previa prenotazione telefonica allo 0544/482482 oppure via mail ad agendanagrafe@comune.ra.it;

quelli degli uffici decentrati di via Aquileia 13 (0544.482323/482509) e via Maggiore 120 (0544.482043/482044) saranno aperti dalle 14 alle 17, con ricevimento del pubblico previa prenotazione telefonica ai numeri indicati oppure via mail agli indirizzi viamaggiore@comune.ra.it; viaaquileia@comune.ra.it. La residenza municipale di piazza del Popolo nelle giornate del 24 e del 31 dicembre sarà aperta fino alle 15.