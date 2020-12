Bis di presepi alla cappella santa Barbara dello stabilimento ENI Versalis di Ravenna: all’interno della piccola cappella, intitolata alla santa protettrice dei chimici e di quanti manipolano materiali esplosovi e pericolosi, pompieri compresi, si trova il pregevole presepe animato realizzato dall’ex dipendente ANIC Enrico Barotti in anni di lavoro e di meticoloso impegno. Vi sono riprodotti svariati mestieri e sono presenti riproduzioni in miniatura di case e persino della cappella stessa. Allietano l’animazione canti e luci giorno/notte di grande effetto.

All’esterno della piccola chiesetta si trova il pregevole presepe artistico, realizzato nel 2004, in lamiera di acciaio al carbonio calandrata e intagliata con taglio ossiacetilenico dagli operai dell’officina meccanica dello stabilimento allora denominato Polimeri Europa, tra cui il faentino Gilberto Barzagli, recentemente scomparso. L’opera, di notevoli dimensioni, intitolata “Natale in fabbrica” è stata ideata e disegnata dall’artista ravennate Fernando Orrico, ex dipendente del petrolchimico; già esposta nel natale 2004 in piazza del popolo a Ravenna.

Foto 2 di 2



La suggestiva illuminazione, che ne risalta la bellezza nelle ore serali, è stata curata dalla società RSI dello stabilimento. Dello stesso autore la bella opera in terracotta, collocata sulla facciata destra della cappella, raffigurante la Santa. “Opere d’arte, frutto dell’impegno dei lavoratori e foriere dell’inesauribile messaggio d’amore del Natale che viene, in un momento difficile, auspicio di ritrovata serenità e pace per la città ed il mondo intero. Visita da non perdere!”, commentano dal Gruppo “Amici dei sofferenti”.