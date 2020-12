Dal Cral del Comune di Faenza e dell’URF 700 euro per le famiglie con fragilità economiche

Anche quest’anno, in occasione del Natale, il Cral comunale e dell’Unione faentina nella persona della presidente, Giovanna Camporesi, ha consegnato, assieme ad Antonella Caranese dei Servizi sociali dell’Unione, due assegni da 350 euro ciascuno ad altrettante famiglie con minori in difficoltà indicate dal Servizio sociale minori del nostro territorio. Una parte della cifra è stata ricavata dal bilancio dell’associazione Cral ed è una parte dal buon cuore dei soci.

Il Cral del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna faentina è nato nel 1999 e oggi conta quasi 600 soci. In questi anni ha avviato diverse iniziative sia di carattere di svago che sociali, umanitarie ed assistenziali, rivolte ad associazioni che operano in questi settori e soprattutto destinate ai bambini del faentino in condizioni di fragilità economiche.

Nell’occasione, pur in un momento non semplice come quello che stiamo vivendo, il direttivo del Cral augura a tutti buone feste.