La città che non ci piace: quando i rifiuti sono abbandonati vicino ai cassonetti

Anche a Ravenna i rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti non permettono il passaggio sui marciapiedi. I cassonetti sono vuoti anche perché vengono posizionati vicino al marciapiede e questo non consente l’apertura ma anche per colpa dei cittadini che li buttano a terra… Questo l’incrocio tra via Piacentini e via Wright.

Antonella