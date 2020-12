Gioielleria Errani effettua importante donazione al centro oncologico di Ravenna

La gioielleria Errani comunica di essere vicina a volontari, professionisti e collaboratori del centro oncologico di Ravenna. “Un ambizioso progetto reso possibile grazie all’azienda Fraleoni gioielli e il punto vendita Trony di Faenza” asseriscono i titolari della gioielleria, cogliendo l’occasione per un approfondimento sulla decennale attività: “La nostra attività nasce nel 1987 con Gian Battista Errani e il suo desiderio di far brillare il mondo

con pietre preziose e gioielli. Le sapienti mani dei nostri orafi danno vita a creazioni capaci di suscitare emozioni e di dar forma ai desideri più intimi della nostra clientela attraverso ricercatezza, eleganza e fascino. Nel nostro mestiere cerchiamo di far uscire la personalità di tutti coloro che si affidano alla nostra esperienza e si lasciano accompagnare nella scelta di ciò che li rappresenta di più. Siamo convinti che un gioiello sia un’emozione tangibile, una dimostrazione della luminosità dell’anima e una personalità che si rende visibile al mondo”.

I titolari della gioielleria spiegano le motivazioni alla base della loro donazione al centro oncologico di Ravenna: “Per onorare la memoria di una persona a noi cara, quest’anno noi della gioielleria Errani abbiamo

deciso di sostenere concretamente l’istituto oncologico romagnolo attraverso la donazione di strumenti tecnologici. Le priorità e le prospettive assumono un significato diverso quando si è affetti da una malattia: subentra il timore e il senso di smarrimento sul cosa accadrà nella propria vita dall’infausta diagnosi in poi. Per questo Errani sostiene l’istituto, per essere vicino a chi soffre e insieme a chi cura, mossi dalla stessa passione che contraddistingue il mestiere di orafo. Il centro svolge la propria attività grazie al lavoro di più di cinquecento volontari operativi e più di venti professionisti tra medici, biologi, psicologi e ricercatori. Insieme ai loro collaboratori combattono per sconfiggere la malattia grazie a una costante opera di prevenzione e alla ricerca scientifica. Ogni giorno si impegnano per dare speranza agli ammalati e per garantire a ognuno di

loro appropriate cure e la migliore qualità di vita. Rivolgiamo uno speciale ringraziamento all’azienda Fraleoni gioielli e al punto vendita Trony di Faenza per aver reso possibile questo ambizioso progetto”.