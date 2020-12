Il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista scelto per un prestigioso concerto a Venezia sul Canal Grande

Il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista è stato scelto assieme al percussionista Matteo Marabini per il prestigioso concerto in onore del corpo consolare per i 1600 anni di Venezia che si terrà se le norme per il contenimento del coronavirus lo consentiranno nel salone di Ca’Sagredo sul Canal Grande il 13 febbraio 2021. L’evento organizzato dall’Associazione internazionale per il Carnavale di Venezia avente come direttore artistico il celebre Principe Maurizio Agosti, maestro delle cerimonie del Carnevale di Venezia e recentemente impegnato in una importante realizzazione cinematografica intitolata Vuoto di scena per sensibilizzare la situazione drammatica in cui versa il settore dello spettacolo a causa dell’emergenza coronavirus.

Per l’artista ravennate Bellavista, nonostante il periodo complesso per il mondo della cultura, è stato un anno di grandi successi ultimo dei quali il concerto sold-out tenuto al teatro comunale Alighieri di Ravenna e l’intervento come ospite in un importante evento con personaggi del mondo dello spettacolo al Kursaal di Merano. Il Duo pianoforte marimba è stato scelto dopo il trionfo nel concerto spettacolo tenuto presso la sede Rai di Venezia nel magnifico Salone delle Feste di Palazzo Labia famoso per il ciclo di affreschi di Tiepolo. assieme alla cantante Serena Gentilini sotto la direzione del Principe Maurizio Agosti lo scorso anno. Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato gli artisti più importanti del panorama classico internazionale.