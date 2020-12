Cotignola: sabato 2 gennaio medici reperibili per le urgenze per sgravare i Pronto Soccorso

Nel comune di Cotignola i medici hanno garantito la reperibilità telefonica, ciascuno per i propri pazienti, nella giornata di sabato 2 gennaio 2021 dalle 8 alle 14. Sarà inoltre possibile accedere in ambulatorio, previo accordo col proprio medico, per il ritiro di impegnative e visite.

In sostituzione del dottor Massimo Morini, assente per malattia, sarà reperibile il dottor Luca Casadio al numero 340 2786744 . La decisione è in risposta all’iniziativa dell’Ordine dei medici di Ravenna, in collaborazione con Ausl, per sgravare il carico di lavoro ai comparti dell’assistenza medica e in particolare ai servizi di Pronto soccorso.