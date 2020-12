I Babbi Natale de Il Terzo Mondo Onlus consegnano regali ad oltre 240 bambini e bambine di Ravenna

Si è tenuta la terza edizione del progetto “Grazie Babbo Natale”, organizzata dall’Organizzazione di volontariato Il Terzo Mondo. Ogni anno per Natale il presidente dell’Organizzazione, Charles Tchameni Tchienga, insieme ai suoi 4 collaboratori Maelle Gladis Nambou, Happy Christian, Stephanie Tchameni e Samantha Tchameni, assumendo il ruolo di Babbo Natale consegnano doni ad ogni bambino della città di Ravenna.

Quest’anno a causa della pandemia e soprattutto per evitare gli assembramenti e rispettare le norme anticovid-19 in vigore, l’organizzazione di volontariato ha scelto di portare i doni direttamente a casa, consegnandoli in strada, fuori dai cancelli e nei pianerottoli. “Nello svolgere la nostra missione di Babbo natale – dichiara il Presidente Tchameni – abbiamo condiviso momenti eccezionali. L’entusiasmo dei bambini nel ricevere i regali ci ha trasmesso un’emozione forte e profonda. Una sensazione speciale, unica ed indimenticabile. Grazie alla maratona di solidarietà messa in campo per sostenere la realizzazione di questa terza edizione, abbiamo ricevuto oltre 800 doni. Regali che sono stati consegnati a domicilio ad ogni bambino o ad uno dei genitori nei giorni 21, 22, 23, 24 e 26 dicembre; questo ultimo giorno come bonus rispetto alla programmazione iniziale prevista per la distribuzione.

Consegnando almeno due doni a bambino, i Babbi Natale de “Il Terzo Mondo Onlus” sono riusciti a far sorridere oltre 240 bambini, suonando al campanello di oltre 150 famiglie. “In virtù dell’ingente quantità di doni ricevuti grazie a questa fruttuosa maratona della solidarietà – aggiunge Tchienga – la consegna dei regali continuerà fino a Capodanno. Non saprei concludere questo resoconto senza ringraziare personalmente i 4 collaboratori che con sacrifici mi hanno sostenuto sia nella progettazione che nella distribuzione dei doni ai bambini , in particolare Maelle Gladis Nambou, responsabile dell’area solidarietà. Un ringraziamento profondo a Cuore e Territorio, UISP, Ravenna24ore.it, Gruppo Consar, CGIL e Spi Provinciale, UIL e Uil Pensionati Provinciale, Villaggio del Fanciullo, Cooperativa sociale Terrà Mia, Legambiente, Scuola Materna: Polo Lama Sud – Sezione Blu con le maestre Giulia e Simona, ogni singolo cittadino che ha condiviso la nostra iniziativa. E per finire grazie al Comune di Ravenna per averci concesso il patrocinio anche quest’anno.”

“Senza la volontà e la sensibilità di tutti questi “gladiatori della solidarietà”, non avremmo potuto, a causa di questa crisi sociale accentuata dall’emergenza Covid, rendere comunque straordinario il Natale ad ogni bambino. Poiché il sorriso di un bambino è per noi adulti un punto di crescita. Ringraziandovi tutti indistintamente per la stima e la fiducia a noi dimostrato, affidandoci la vostra solidarietà nei confronti dei bambini meno fortunati e delle famiglie in stato di diniego, auguro a tutti voi ed alle vostre rispettive famiglie un eccellente fine anno 2020, con la speranza che 2021 sia per tutti un anno migliore” conclude il presidente Tchienga.