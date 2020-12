In diretta streaming lo scambio di auguri fra i cittadini bagnacavallesi che vivono all’estero e l’amministrazione comunale

Nel pomeriggio di domenica 27 dicembre si è svolto in diretta streaming lo scambio di auguri fra alcuni cittadini bagnacavallesi – che in questo momento vivono all’estero per motivi di lavoro o personali – e l’Amministrazione comunale. L’incontro, promosso dall’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim nell’ambito del progetto Bagnacavallo nel mondo, è ora visibile sul canale YouTube del Comune ( bit.ly/37TCwa7).

Hanno portato il loro saluto dalla sala del Consiglio comunale il sindaco Eleonora Proni, il vicesindaco Ada Sangiorgi e Gabriella Foschini, presidente dell’associazione Amici di Neresheim, che hanno sottolineato «il desiderio di creare ponti e rimanere insieme in un momento sì di grandi distanze ma anche in cui non ci si è mai sentiti così vicini». È inoltre intervenuto Francesco Ravagli, coordinatore del progetto Bagnacavallo nel mondo. Hanno partecipato: Enrico Banzola (Barcellona), Marco D’Elia (Berna), Jessica Foschini (Olten, Svizzera), Lorenzo Garagnani (Londra), Elena Mezzogori (Londra), Francesco Orselli (New York), Giulia Pizzulin (Londra), Claudia Ricci e Carlo Zinzani (Reading – Inghilterra), Giulia Ricci (Londra).

Durante la videoconferenza si è parlato di come nel mondo i bagnacavallesi stanno affrontando questi mesi di emergenza sanitaria, fra vita all’aria aperta, valorizzazione di spazi verdi progettati per un uso pubblico, gruppi di studio organizzati per i figli che non possono andare a scuola e percorsi alla scoperta delle città che li hanno accolti dopo la loro partenza da Bagnacavallo. A nome di tutti i “bagnacavallesi nel mondo” Lorenzo Garagnani ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e l’associazione Amici di Neresheim con queste parole: “non è scontato che la nostra città si ricordi di noi, siamo orgogliosi di Bagnacavallo e di questo progetto che non soltanto tiene vivi i legami ma crea una comunità che va al di là dei confini”.

“Sentirsi più vicini che mai in un momento in cui le distanze inesorabilmente si allungano e gli spostamenti sono ancora molto difficili. È la magia del progetto Bagnacavallo nel mondo, che riunisce i nostri concittadini che per motivi di lavoro o personali vivono all’estero. Con alcuni di loro ci siamo scambiati gli auguri in diretta streaming – commenta ieri il sindaco Eleonora Proni sulla sua pagina Facebook – grazie all’ Associazione “Amici di Neresheim”. Abbiamo voluto mostrare loro la nostra piazza illuminata per le festività e scambiare idee e riflessioni su come stanno affrontando questo momento così delicato. Ciò avveniva proprio nei giorni in cui la Gran Bretagna e l’Unione Europea definivano gli accordi per la Brexit. Fra questi, la nota più stonata di tutte è la sospensione da parte della Gran Bretagna del programma #Erasmus, grazie al quale molti dei nostri concittadini hanno fatto esperienze di studio e di crescita personale in tutta #Europa e in Inghilterra in particolare.

Crediamo in una grande comunità europea, dove le identità nazionali non siano un limite, ma un valore e una ricchezza, e dove i cittadini possano spostarsi liberamente per mettere al servizio di tutti le loro qualità e i loro talenti”.