Massa Lombarda, installato il sistema frangisole nelle scuole elementari “Quadri”

Proseguono gli interventi sull’edilizia scolastica a Massa Lombarda. Nelle scuole elementari Quadri è stato installato in 57 finestre, di cui 10 automatizzate, il sistema frangisole a lamelle orientabili in alluminio. Il sistema frangisole serve per modulare la luce naturale in entrata, rendendo la permanenza nelle aule più confortevole. L’intervento, completato in questi giorni, ha visto un investimento totale di 31mila euro da parte dell’Amministrazione comunale.

“Questo è uno dei tanti impegni mantenuti – commenta il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Abbiamo inserito tra le nostre priorità la messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da quelli che ospitano i nostri ragazzi, le scuole. Renderle sempre più confortevoli rientra tra le nostre aspirazioni e contribuisce a elevare la qualità della vita dei nostri concittadini, compresi i ragazzi e le ragazze durante la loro permanenza scolastica. Anche quest’opera dimostra concretamente l’impegno nell’incrementare le possibilità lavorative delle imprese artigiane del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna”.