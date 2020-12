Capodanno on line. Il grande liscio sulle onde televisive e sul web dalla sala Farnese agli schermi dell’Emilia-Romagna

Che notte di Capodanno sarebbe senza valzer e mazurke? Anche se quest’anno sugli schermi, per le restrizioni imposte dal contrasto alla pandemia, non mancheranno le melodie e i ritmi che hanno fatto danzare intere generazioni di italiani. Il ballo liscio, insomma.

Dalla Sala Farnese di palazzo d’Accursio a Bologna, dove è stato registrato in queste ore, sarà mandato in onda domani sera nella riproposizione del musicista e studioso della materiaRiccardo Tesi, per un evento speciale con la partecipazione di ballerini classici e tradizionali, su Lepida TV alle ore 21 e su emiliaromagnacreativa.it. Un progetto speciale della rassegna “Viralissima”, realizzato col sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza, veicolato da un’orchestra multietnica composta da alcuni dei musicisti più rappresentativi della scena etnica, classica e jazz, che rivisiterà con rigore e spregiudicatezza quelle sonorità così amate dagli italiani, dagli echi classici di Carlo Brighi alle atmosfere bandistiche del Concerto Cantoni fino alle aperture jazzistiche di Gorni Kramer, senza dimenticare le contaminazioni etniche delle varianti regionali, bolognesi e le sonorità romagnole di Secondo Casadei.

Un’occasione per riscoprire il suggestivo impianto melodico, il virtuosismo strumentale, le affascinanti combinazioni timbriche e gli aspetti più celati e seducenti di un genere musicale immeritatamente sottostimato. Ma anche un omaggio al lavoro di tutti quei musicisti che, da oltre un secolo, impiegano talento e arte nel far ballare e divertire gli italiani.

“Il liscio- ha commentato Riccardo Tesi, ideatore, produttore e direttore artistico della serata– rivela aspetti musicali seducenti: la bellezza delle melodie, il virtuosismo strumentale accompagnato al gusto per elaborare variazioni, combinazioni timbriche suggestive e un modo tutto particolare di pronuncia del suono e di articolazione delle frasi. Ma soprattutto, è affascinante la sua permeabilità nei confronti degli stili con i quali ha interagito e la sua capacità di rinnovarsi, di integrare le novità, rimanendo sempre uguale a se stesso e continuando a svolgere quella che è la sua funzione principale: il ballo”.

I musicisti

Riccardo Tesi: organetto diatonico

Claudio Carboni: sax

Nico Gori: clarinetto

Maurizio Geri: chitarra e voce

Roberto Bartoli: contrabbasso

Massimo Tagliata: pianoforte e fisarmonica

Gigi Biolcati: percussioni e voce

Quartetto d’archi:

Silvia Mandolini-Violino

David Caramia – Violino

Loris Dal Bo – Viola

Francesco Parazzoli – Violoncello

I ballerini

Manuel Micheli

Andrea Caleffi

(Nuovo Balletto Classico-Reggio Emilia)

Jessica Campo

Cristian Lombardi

(Scuola di Ballo Malpassi – Ravenna)