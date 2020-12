Anche quest’anno i “Bikers fuorilegge” hanno messo a segno un altro colpo

“I Bikers Fuorilegge” sono un gruppo di motociclisti che oltre alla passione per le moto hanno quella di aiutare chi ha più bisogno. Negli anni si sono distinti per aver promosso iniziative benefiche, raccogliendo fondi per aiutare persone sfortunate.

Quest’anno, in questo strano e difficile periodo natalizio, grazie ad una raccolta fondi sono riusciti a fare due donazioni, a favore della Coop San Vitale e al Centro sociale Le Rose. Al centro sociale Le Rose hanno garantito il trasporto alle persone anziane e alla Coop San Vitale hanno regalato una splendida cyclette per i ragazzi disabili del centro.