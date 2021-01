Romagna, Deco Industrie online con due nuovi siti

Sono online da poche ore i due nuovi siti che raccontano la realtà di Deco Industrie, la società cooperativa emiliano-romagnola che fattura oltre 160 milioni di euro, dà lavoro a più di 500 persone e conta 300 milioni di prodotti venduti all’anno.

Su decoindustrie.it si può navigare tra gli ambiti della produzione alimentare (Deco produce negli stabilimenti di San Michele a Ravenna, Bondeno e Forlì biscotti, piadine, e dolci da ricorrenza) e della detergenza (a Bagnacavallo vengono prodotti detersivi stoviglie, bucato, pulitori per superfici, deodoranti ecc ). Sul nuovo sito sono inoltre presenti delle sezioni dedicate alla storia dell’azienda, ai suoi valori, alle certificazioni e ai progetti di sostenibilità, oltre che un’area dedicata alle candidature per ricoprire delle posizioni professionali aperte o per stages.

Specularmente nel sito packagingimolese.com si possono trovare informazioni sulla produzione dello stabilimento di Imola, che realizza prodotti per la cura della casa e della persona, lavorando fianco a fianco con le più grandi multinazionali e con la grande distribuzione organizzata, ed informazioni corporate sull’azienda.

Attraverso i nuovi siti internet Deco vuole raccontare oltre alle proprie capacità produttive, anche la competenza, passione ed impegno di tutte le persone che vi lavorano e che rappresentano il vero valore aggiunto dell’azienda, come mostrato dalle foto reali di colleghi impegnati durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

I siti sono stati realizzati dall’agenzia Soluzione Group, che appoggia Deco su tutto il piano della comunicazione web, con tecnologia responsive il che li rende consultabili in qualsiasi momento da dispositivi mobile e saranno costantemente aggiornati per raccontare l’evoluzione della realtà romagnola.