“Bagnacavallo d’inverno”: la Befana online chiude gli appuntamenti della rassegna

Si concluderanno mercoledì 6 gennaio con Incontriamo la Befana gli appuntamenti di questa inedita edizione di Bagnacavallo d’inverno, svoltasi interamente online a causa delle limitazioni anti-Covid.

A partire da domenica 13 dicembre c’è stata la possibilità di frequentare in streaming in più occasioni gli spazi culturali del Comune di Bagnacavallo. L’Amministrazione comunale ha voluto infatti, nonostante le necessarie limitazioni, «condividere bellezza, seppur digitale, nell’attesa di poter tornare ad assaporare il piacere di frequentare dal vivo i nostri splendidi spazi culturali», come aveva anticipato l’assessore alla Cultura Monica Poletti in sede di presentazione del calendario di eventi.

Per quanto riguarda il giorno dell’Epifania, alle 14 ci sarà un saluto della Befana sulla pagina Facebook del Comune, mentre alle 15 è in programma una diretta Meet dalla casa della Befana, a cura dell’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri: https://meet.google.com/dsf-hvrh-sbe.

Si possono inoltre ancora ammirare sulle pagine Facebook e Instagram dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo le mostre di presepi creativi La capanna del bambinello, dal presepe di patate a quello con le carte da briscola.

FB Erbe Palustri Associazione Culturale

Instagram @ecomuseodelleerbe

Informazioni: www.ecomuseoerbepalustri.it – 0545 47122