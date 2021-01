Al via i bandi per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Lunedì 4 gennaio sono partiti i bandi per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, nonché ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022. Il bando di iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’Unione (ovvero quelle dei comuni di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo) le domande vanno presentate entro il 25 gennaio 2021.

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2016, 2017, 2018. L’iscrizione è aperta ai bambini residenti (o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del bando annuale, hanno presentato richiesta di residenza) nel comune dove è collocata la scuola dell’infanzia; possono presentare la domanda nuclei familiari residenti in altri Comuni, in via prioritaria quelli residenti nel territorio dell’Unione (tali richieste saranno accolte previo esaurimento delle graduatorie dei residenti nel comune di ubicazione del servizio).

Per il bando di mensa e trasporto scolastico le domande vanno presentate entro il primo marzo 2021 e le domande hanno validità per tutto il ciclo scolastico frequentato. Tutte le domande possono essere presentate esclusivamente online ed è necessario essere in possesso delle credenziali Spid o della Carta d’identità elettronica. Tutte le informazioni sui bandi e le istruzioni per presentare le domande sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Infanzia e scuola.

Gli Sportelli Sociali Educativi forniscono tutte le informazioni per presentare correttamente la domanda e per gli utenti più in difficoltà forniscono anche supporto per la presentazione della domanda, previo appuntamento telefonando allo Sportello del

comune di residenza.