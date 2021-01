Carlo Naldoni, Presidente ASD baseball Godo: “2021, 30 anni di serie A”

Per noi è un traguardo straordinario, da non crederci, ma è tutto vero. Guardiamoci indietro: 1) ottobre 1991 promozione in serie A2; 2) settembre 2005 promozione in A1 poi diventata IBL e tornata di nuovo A1; 3) 2016 iscrizione all’A2 non per retrocessione sul campo, ma per scelta societaria; 4) settembre 2018 promozione sul campo di nuovo in A1.

Forse questa nostra gioiosa ricorrenza a qualcuno potrebbe sembrare superflua. Noi siamo una società che opera a Godo, frazione di 1500 anime del Comune di Russi che ne conta 12000 e per noi è importante. Se poi si pensa che sia stato facile, beh forse, conoscendo le vicende, anche molto critiche, che ci hanno interessato in questi anni, chiunque si ricrederebbe senz’altro. Sono state solo la nostra caparbietà, volontà, serietà, consapevolezza a farcele superare e, nello stesso tempo, a mantenere il massimo livello del nostro impegno sportivo.

Dobbiamo tutto all’entusiasmo dei presidenti, a cominciare dal presidentissimo Roberto Saporetti, che ricordiamo con tanto affetto,

ai dirigenti, a cominciare dai fondatori, uno per tutti Renzo Casali, sempre sul pezzo,

ai volontari, ai tifosi che riassumiamo in due figure emblematiche: Murel ed Olao,

ai tecnici, a cominciare dal grande, straordinario Bill Holmberg che, purtroppo, recentemente ci ha lasciato,

ai giocatori e mi si consenta di riassumerli in Russ Myers, anche per qualità che vanno al di là dei suoi meriti sportivi e non dico di più.

Lo dobbiamo anche alla pubblica amministrazione del comune di Russi ed ai sindaci che si sono succeduti che ci hanno sempre supportato.

Ecco, è a queste figure, anche le più oscure e dimenticate, che dobbiamo questi 30 anni di successi, è a queste figure che dobbiamo tutta la nostra riconoscenza ed il nostro grazie. Covid permettendo, stiamo studiando un paio di eventi nel corso dell’anno per rendere concreto questo ricordo.

Intanto cominciamo l’anno presentandovi il bel logo messo a punto dagli artisti del nostro ufficio stampa che caratterizzerà tutte le iniziative del 2021 della nostra società, a cui siete invitati fin da ora.

Buon 30esimo di serie A.

Il Presidente ASD baseball Godo Carlo Naldoni