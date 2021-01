Ravenna, Preside Gianluca Dradi su annus horribilis della scuola: il modello delle chiusure e aperture a singhiozzo è fallito

Nell’annus horribilis che abbiamo alle spalle e nel quale siamo ancora totalmente immersi – con la speranza della luce in fondo al tunnel rappresentata solo dal vaccino – c’è una vicenda paradossale e spiazzante che interroga mezza Italia: è quella della scuola. Da tutti considerata perno insostituibile dell’educazione delle nuove generazioni e volano della crescita del paese, da tutti ritenuta servizio primario indispensabile, in tutti questi mesi la scuola è rimasta però aperta e chiusa a singhiozzo. Anzi, più chiusa che aperta. E nessuno è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa per garantire l’apertura e il funzionamento stabile delle scuole. Incalcolabili i buchi e i danni educativi che si producono su un’intera generazione, sia quelli in materia di apprendimento, sia quelli – ancora più gravi e generalizzati – in tema di socializzazione e di educazione alla cittadinanza. Fra tre giorni le scuole riaprono, anche le superiori. Riaprono? Prima di Natale ci eravamo lasciati con la riapertura il 7 gennaio, con la garanzia del 75% della didattica in presenza. Poi è arrivata la correzione del Ministro della Salute: il 7 si apre al 50% e poi dopo una settimana si passerà al 75%. Ma, man mano che ci si avvicina all’ora X dell’apertura, crescono i dubbi anche su questi parametri. Dei presisi, dei sindacati della scuola, dei governatori delle Regioni, di alcune forze politiche, degli epidemiologi. L’idea è che la scuola non sia mai pronta a ripartire e che tutti siano invece pronti a sacrificarla ancora una volta per via della scarsa sicurezza generale e dei troppi contagi in circolazione. Trovare la quadra che garantisca didattica e salute, docenti, alunni e famiglie non è semplice. Insomma, tutto un vecchio modello di ‘fare scuola’ è andato in pezzi e inventarne uno nuovo in poco tempo è sfida impossibile. Impossibile? Lo chiediamo al Preside del Liceo Scientifico Gianluca Dradi.

L’INTERVISTA

Preside Dradi, la scuola dovrebbe riaprire il 7 gennaio. Siete pronti?

“Più che dire se siamo pronti o meno, vorrei fare un discorso diverso. Dobbiamo prendere atto che da febbraio ad oggi, il fare scuola si sta trasformando in un modello inedito, è una scuola dello stop and go caratterizzata dall’intermittenza dei processi didattici. E in un certo senso lo si è anche teorizzata, passando dalla DAD, la didattica a distanza, alla DDI, che dovrebbe essere la didattica digitale integrata. Il problema è che questa scuola a intermittenza – un momento tutti in presenza, poi tutti a casa, poi con una presenza limitata a una percentuale che può variare – così non funziona. Non è colpa di nessuno. È una semplice constatazione. L’apprendimento è un processo articolato, delicato, che richiede tempi lunghi, costanza, metodo. Se tu cambi modello organizzativo ogni mese non va bene. Tutto diventa estremamente difficile: sia l’insegnare che l’apprendere. In più aggiungi che c’è un clima di inquietudine, di ansia, di attesa e incertezza che grava sui docenti, sugli studenti, su tutto il personale.”

Per non parlare delle famiglie.

“Certo, anche sulle famiglie. Questo clima non favorisce un buon lavoro educativo. In tutti questi mesi siamo stati indotti a pensare che la didattica a distanza fosse una cosa assolutamente temporanea. Da febbraio ci ripetiamo che il mese prossimo si rientra a scuola e tutto torna come prima. Non è così. Nel frattempo non abbiamo fatto altro che pensare a come ripristinare la didattica in presenza, le mascherine, il gel, i banchi, gli interventi sull’edilizia scolastica, sul personale aggiuntivo Covid… Abbiamo speso milioni di euro per queste cose, per garantire la didattica in presenza. Perché ovviamente la didattica in presenza è assolutamente auspicabile, questo è fuori discussione.”

Tutti ammettono questa cosa. Nessuno si sognerebbe più di poter sostituire la didattica in presenza con la DAD. Il rapporto diretto fra docente e discente e il fattore socializzazione restano centrali nel processo educativo.

“Esatto. Su questo, tutti d’accordo. Però, a posteriori, ed è facile dirlo a posteriori, lo dico perciò senza attribuire responsabilità a questo o a quello, ripeto a posteriori, se anziché investire tutte queste risorse economiche e anche mentali per cercare di ritornare alla didattica in presenza, avessimo investito per rafforzare la didattica a distanza forse avremmo ottenuto migliori risultati.”

Parla di connettività e computer nelle case.

“Non solo questo. Il punto è che come sistema paese non ci siamo presi il tempo di pensare la distanza, di pensare come poteva e doveva essere davvero questa didattica a distanza. Quali sono le implicazioni sul processo di insegnamento e apprendimento mediato dallo strumento tecnologico che sopperisce alla distanza fisica. Per cui anche nella DAD che si sta facendo, siccome non è stata pensata, si riproducono spesso gli stessi modelli e meccanismi della didattica trasmissiva in presenza, con in più tutti i problemi relativi alle verifiche che online sono più complesse e i sospetti che derivano dalle minori possibilità di controllo a distanza, perché quello magari temiamo possa copiare. Per cui anche per i ragazzi emerge l’immagine di una scuola che diventa quasi un carcere, con i docenti che chiedono chi c’è in casa, chi c’è attorno…”

Si crea un clima di sospetto, certo. Posso spezzare una lancia in favore dei docenti? Non è semplice passare da un modello di insegnamento a un altro o inventarselo in poco tempo. Penso che insegnare in presenza e insegnare a distanza siano due mestieri diversi… e nemmeno il secondo s’impara dalla sera alla mattina.

“Infatti. Ma è per questo che dico – con il senno di poi – che se quest’estate avessimo fatto un investimento non solo su computer e connettività ma anche sulla formazione dei docenti, per cambiare il modello di insegnamento e adattarlo alle nuove esigenze, tutto sommato questa situazione terribile che stiamo attraversando poteva diventare anche una grande occasione di cambiamento e ammodernamento della scuola. Perché la scuola non è solo e semplicemente un’aula fisica e l’aula fisica non è l’unico spazio di apprendimento. È certo il migliore, ma non è l’unico. Lo spazio di apprendimento virtuale, online, sul digitale, lo devi però pensare, progettare, non improvvisare. Perciò devi formare i docenti. Quindi, in definitiva, se avessimo fatto questo avremmo forse impiegato meglio alcune risorse o ne avremmo sprecate meno, anziché accanirci su un ritorno tra i banchi di scuola che si è rivelato spesso impraticabile o praticabile solo a singhiozzo e in forma ibrida. È un fallimento nostro complessivo, di sistema.”

L’impressione generale è che da quando è scoppiata la pandemia siamo sempre in affanno, tappiamo buchi, rincorriamo gli eventi e quasi mai siamo in grado di prevedere e prevenire.

“Esattamente, e poi ci si riduce come l’anno scorso a promuovere tutti per legge.”

C’è da dire che siamo in buona compagnia. Non è un male solo italiano. Mezzo mondo arranca di fronte alla pandemia. Tutte le classi dirigenti o quasi si sono dimostrate impreparate, prese alla sprovvista, sempre a rincorrere. E questa cosa è diventata molto evidente in autunno, perché nella prima fase c’era la scusante del fattore sorpresa. Ma nella seconda fase, questa scusante non c’é più.

“È così. Ma è un mal comune, appunto. Non è che gli altri paesi siano messi meglio del nostro. Fa male dover constatare un fallimento delle classi dirigenti un po’ di tutti i paesi. Sulla scuola si poteva cogliere questa occasione per cambiare. Invece ci siamo illusi quest’estate che fosse già finito tutto e c’erano famosi scienziati che parlavano della scomparsa del virus. Poi abbiamo investito sulla didattica in presenza e siamo ancora qui a parlarne. Invece, forse sarebbe il caso di arrenderci al fatto che non è possibile qui e ora, sarebbe auspicabile ma non ci sono le condizioni.”

Finché non si raggiunge l’immunità di gregge, con la vaccinazione della stragrande maggioranza della popolazione.

“Ecco. Ma allora parliamo dell’anno scolastico 2021/2022. Di fatto, questo rischia di essere un anno sprecato.”

A questo proposito, che buchi si creano nel processo educativo delle nuove generazioni?

“Se guardiamo la cosa dal punto di vista degli apprendimenti è un po’ difficile dare un giudizio circostanziato. L’anno scorso sono saltati i test invalsi che avrebbero potuto fornire un quadro della situazione. Quest’anno sono calendarizzati, ma non so ancora se nel concreto riusciremo a farli. Probabilmente la fotografia è a macchia di leopardo, come spesso succede. Ci sono scuole in cui malgrado tutte le difficoltà la didattica a distanza è stata garantita e fatta in modo dignitoso. In altre scuole c’è più arretratezza tecnologica e culturale e la DAD ha funzionato molto meno. Poi c’è il vuoto relazionale, che colpisce tutti. La scuola serve non solo per imparare storia o matematica ma anche per imparare ad impostare relazioni con gli altri, per imparare a essere cittadini. Al di là che sentiamo tutti questa assenza o carenza di vita sociale e di relazioni, per i giovani immagino la situazione sia molto più pesante.”

Lei prova angoscia per questa situazione, come preside ed educatore?

“Sì. Perché prendo atto che questo modello che con sforzi da parte di tutti stiamo cercando di tenere in piedi, è un modello che arranca. Anche perché ci siamo tutti illusi di tornare quanto prima alla normalità. Invece, è da febbraio che siamo in questa situazione di precarietà e non siamo in grado di cambiarla.”

Da ciò che capisco, lei si aspetta dal 7 gennaio in poi un’altra riapertura a singhiozzo.

“Difficile dire cosa mi aspetto. Nel senso che anche noi dirigenti scolastici come sempre e come tutti sappiamo le cose da tv e giornali, poche ore prima che vengano prese le decisioni.”

Lei è stato contattato dal Prefetto che deve coordinare la riapertura del 7 su base provinciale?

“La Prefettura ha svolto con le aziende del trasporto pubblico e con il Provveditorato – non con le singole scuole – un’azione di verifica per valutare le condizione di apertura delle scuole il 7 gennaio. Questo lavoro si è concluso il 23 dicembre con un provvedimento che garantiva il rientro a scuola nella misura del 75% degli studenti.”

In linea con quanto stabilito dal Governo.

“Esatto. Ma il Prefetto non ha fatto a tempo a giungere a questa conclusione che il giorno dopo, il 24 dicembre, il Ministro della Salute ha emesso un’ordinanza che stabilisce che dal 7 gennaio si torna a scuola al 50% fino al 15 gennaio, con l’idea quindi di avere una prima settimana al 50% per poi passare al 75%. Però come sappiamo ora ci sono varie forze politiche, sindacali, anche i tecnici che dicono che forse non è il caso. Quindi attendiamo lumi.”

Tornando al tema dei buchi che si creano nel sistema e nel processo educativo con questa apertura a singhiozzo delle scuole e con la DAD, è emersa qui una grande questione sociale e di differenza di classe. Rispetto alle possibilità di imparare a distanza e di avere tutti gli strumenti per farlo, sappiamo che non tutti sono nella stessa barca. Che ci sono enormi differenze fra chi ha case spaziose e chi no. Fra chi ha una connettività veloce e chi no. Fra chi ha il computer e chi solo il cellulare. Fra chi ha un figlio e chi ne ha tre o quattro. Fra chi ha genitori diplomati e laureati e chi ha genitori che a malapena sanno leggere e scrivere… Oggi più che mai è emerso che c’è tanto da fare per garantire il diritto allo studio.

“È del tutto evidente che la pandemia ha fatto esplodere queste differenze. Fra lavoratori salvaguardati e non. Fra famiglie ad alto reddito e non. Fra chi ha un vasto bagaglio culturale e chi è povero sul piano delle conoscenze. Però facendo un passo indietro rispetto a prima, voglio precisare questo: sull’apprendimento scolastico si creano buchi a macchia di leopardo, il processo di apprendimento in certe situazioni funziona meglio in altre peggio. Ma per tutti indistintamente invece c’è il problema della socializzazione e dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza che presuppongono la socialità. S’impara a vivere in comunità se si vive insieme agli altri, non stando davanti al computer di casa. Se sei a casa, davanti al monitor, anche se sei ricco e se la tua famiglia è colta, non vivi la socialità e non impari ad essere cittadino. Quello è un buco che si crea per tutti ed è un grave danno per questa generazione.”