In un video gli auguri di buon anno della Scuola comunale di Musica “Rossini” di Cervia

Malgrado quest’anno così difficile, la Scuola di Musica Comunale “G. Rossini” di Cervia non si arrende. Gli insegnanti, gli allievi e le loro famiglie credono nella musica e nei giovani come una delle vie preferenziali per costruire insieme un mondo migliore. È questo lo spirito con cui si è pensato di realizzare un video augurale, dal quale traspare l’entusiasmo dei ragazzi e l’atmosfera che si respira nella scuola di musica di Cervia.

È possibile visionare il video al link https://www.facebook.com/scuolamusicarossinicervia/videos/391497302157834.

La “Rossini” opera sul territorio da oltre sessant’anni, proponendo una specifica attività di insegnamento strumentale, corsi di cultura musicale generale e intense collaborazioni con realtà scolastiche e culturali cervesi e oltre.La scuola di musica invita le persone a sostenerla, condividendo e mettendo “mi piace” alla pagina facebook https://www.facebook.com/scuolamusicarossinicervia .