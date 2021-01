Russi: Terzo Saporetti detto Terzoni, che partecipò alla seconda guerra mondiale, compie 100 anni

Nella giornata di lunedì 4 gennaio, il sindaco Valentina Palli ha partecipato ai festeggiamenti per un compleanno speciale, i 100 anni del signor Terzo Saporetti, detto Terzoni. Terzo ha raccontato al sindaco, davanti a figlia, nipote e parenti, le fasi salienti della sua vita caratterizzata dal lavoro in campagna e dall’aver partecipato alla Seconda Guerra mondiale con il 6° Reggimento dei Bersaglieri. In particolare, dal 1941 al 1942 ha partecipato alle operazioni di guerra in territorio ex Jugoslavia e alle operazioni di guerra contro la Russia dove riportò ferite d’arma da fuoco multiple nell’agosto del 1942, come bersagliere.

“Sono contenta di aver partecipato a questo compleanno – commenta il sindaco del Comune di Russi – i 100 anni sono un traguardo importante da raggiungere, soprattutto in questi tempi difficili e incerti per tutti noi. Auguro a Terzo di trascorrere in compagnia di amici e parenti ancora tante giornate come queste”.