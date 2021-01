Sportello polifunzionale, nuova agenda online sul sito del Comune di Ravenna per prenotare molti servizi

È disponibile nel sito internet del Comune di Ravenna la nuova agenda per la prenotazione online di appuntamenti allo Sportello polifunzionale di via Berlinguer 68. Riguarda la prenotazione dei seguenti servizi: richiesta bonus per gravi condizioni di salute-disagio fisico; richiesta contributi riservati ad inquilini per morosità incolpevole; identificazione SPID; anagrafe canina; servizi scolastici.

Accedendo alla sezione Rapida/An@grafe servizi on line (http://www.rapida.comune.ra.it/) con le credenziali SPID/CIE/CNS è possibile verificare in tempo reale la disponibilità dello sportello per le varie prestazioni. Dopo aver individuato la giornata e l’orario in base alle proprie preferenze, il servizio di prenotazione invierà in automatico un sms e/o una e-mail riepilogativi dell’appuntamento, da mostrare al momento dell’ingresso allo sportello.

Si ricorda inoltre che è attiva da tempo la possibilità di prenotare on line al seguente link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ oppure sempre tramite la sezione Rapida/An@grafe, l’appuntamento per la Carta d’identità elettronica sia nella sede centrale di via Berlinguer 68 che in quelle decentrate (via Maggiore, via Aquileia, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Marina di Ravenna). Nella stessa sezione di Rapida è attivo anche il servizio di certificazione anagrafica on line, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS, in cui si possono richiedere certificati anagrafici sia per la propria famiglia, sia, con alcune limitazioni, relativamente a non familiari residenti nel Comune di Ravenna. Una volta registrata la richiesta, il certificato arriva in pochi minuti all’indirizzo mail indicato, provvisto di timbro digitale e quindi pienamente valido dal punto di vista legale.

Oltre a rispondere ad un dettato normativo, l’estensione dei servizi on line rientra in un piano complessivo dell’Amministrazione comunale volto a semplificare e velocizzare l’accesso dei cittadini alle prestazioni, anche ricorrendo alla programmazione degli appuntamenti, che ha ricevuto un ulteriore impulso in coincidenza con l’emergenza Coronavirus.