Vaccinazioni in Emilia-Romagna: ieri vaccinate 8.253 persone, in totale 23.300, il 53% delle dosi disponibili

La Regione Emilia-Romagna informa che nella giornata di , alle ore 19, in Emilia-Romagna sono state vaccinate contro il Coronavirus 8.253 persone. E le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, stanno proseguendo con le somministrazioni. Come da programma di questa prima fase i vaccini sono somministrati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle CRA, oltre ai degenti delle residenze per anziani. In totale oltre 180mila persone. Salgono quindi a 23.300 le persone vaccinate in Emilia-Romagna al momento, il 53% delle dosi consegnate e disponibili. Dopo la prima somministrazione, seguirà la seconda di richiamo, nell’arco dei 18-23 giorni successivi. A partire da marzo, l’allargamento della campagna ad altre categorie a rischio e al resto della popolazione.

D’ora in avanti sarà possibile verificare il numero di vaccini anti-Covid fatti in Emilia-Romagna sul portale della Regione, in home page e nella sezione ‘Salute’, all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Praticamente minuto per minuto, sono disponibili i vaccini fatti a livello regionale, suddivisi per genere e classi d’età, oltre a quelli fatti giornalmente, considerato che le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, proseguono con le somministrazioni fino a sera. “Un elemento di trasparenza per monitorare l’andamento della vaccinazioni”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.