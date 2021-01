Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto dell’Emilia-Romagna sostiene Antonio Grimaldi dell’ITIS di Ravenna

Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto dell’Emilia-Romagna sostiene il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Grimaldi dell’ITIS “Nullo Baldini” di Ravenna che, di legge in una nota, “con le comunicazioni diramate il 5 e 6 gennaio, ha dimostrato piena consapevolezza della sofferenza dei ragazzi costretti alla DAD da ormai troppi mesi. Riteniamo che la libertà e il coraggio dimostrato nell’esprimere ciò che molti Dirigenti Scolastici, professori e famiglie pensano, siano stati esemplari della situazione di esasperazione che stiamo vivendo”.

Nelle comunicazioni del Prof. Grimaldi, dicono, “si è espressa una forte perplessità riguardo la tempistica di un provvedimento (Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, nda), del quale non si comprende ancora la motivazione” né sanitaria né logistica. Provvedimento che, per l’ennesima volta, non permette neanche un minimo indispensabile di programmazione anche in questo stato di emergenza.”

Fin da prima dell’estate il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto dell’Emilia-Romagna “ha sollecitato la risoluzione del problema dell’affollamento dei mezzi di trasporto, problema che oggi riguarda solo alcuni contesti, non tutta la Regione. Si poteva fare molto, ma poco è stato realmente fatto. Organizzare la scuola in presenza e in sicurezza era ed è ancora possibile, con criticità diverse a seconda dei contesti (cosa che potrebbe portare a differenziare ad esempio le percentuali di alunni in presenza). Alla base dovrebbe esserci una reale consapevolezza della priorità che la scuola riveste per il presente e futuro del Paese e questo principio, nonostante le parole profuse da più parti, purtroppo nei fatti è stato, fino ad ora, disatteso. Da qui la comprensibile e condivisa frustrazione del dirigente Prof. Grimaldi al quale rivolgiamo un saluto affettuoso e un vivo incoraggiamento.”

Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto dell’Emilia-Romagna è una libera rete di Presidenti di Consigli di Istituto che può contare su 170 presidenti e, unitamente ai Coordinamenti di altre Regioni, si è adoperato per la costituzione di un Coordinamento Nazionale. Finora più di 1.000 Presidenti da tutta Italia si sono uniti e si adoperano perché – si legge sempre – “si riconosca la loro funzione come parte attiva, partecipativa e di supporto ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e a tutti il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario del mondo scolastico nell’interesse comune che la scuola deve avere in una società moderna.”

La nota è stata inviata da Alberto Rebecchi del Coordinamento presidenti di Consiglio di Istituto dell’Emilia-Romagna e Claudia Varesi del Coordinamento presidenti di Consiglio di Istituto di Ravenna e provincia.