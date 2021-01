È online il bando Danza Urbana XL per la selezione di creazioni di danza contemporanea e d’autore

È online fino al 17 gennaio il bando Danza Urbana XL per la selezione di creazioni di danza contemporanea e d’autore per spazi urbani o non-convenzionali. L’azione del Network Anticorpi XL, la rete italiana dedicata al sostegno e alla promozione della giovane danza d’autore, si rivolge ad autori e autrici residenti in Italia.

La commissione composta dai rappresentanti di ciascuna delle strutture che aderiscono all’azione Danza Urbana XL per l’annualità 2021, valuterà le proposte artistiche tenendo conto della capacità dell’autore/autrice di agire in relazione allo spazio urbano o non-convenzionale e di andare oltre le convenzioni dello spazio teatrale, della qualità artistica della creazione proposta così come della qualità degli interpreti e dell’innovatività della proposta.

Alle creazioni selezionate, da un minimo di due a un massimo di cinque, sarà garantito un minimo di tre recite fra i festival, rassegne e stagioni dei partner del Network Anticorpi XL che aderiscono all’azione secondo condizioni economiche definite riportate nel bando stesso.

Nel caso le disposizioni nazionali, regionali o comunali in materia di salute pubblica legate all’emergenza pandemica non consentiranno la presentazione della creazione nella data prevista, l’ente ospitante si impegnerà a fare quanto nelle sue possibilità per riprogrammare la recita entro il 31 dicembre 2022 in accordo con l’autore o con l’autrice.

La presentazione delle candidature scade il 17 gennaio 2021.

Per partecipare è necessario leggere attentamente il bando sul sito www.networkdanzaxl.org nella sezione NEWS E BANDI e compilare il relativo modulo di iscrizione.

Danza Urbana XL offre uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni di giovani coreografi/coreografe che avvertono l’urgenza di indagare le forme dello spettacolo al di fuori delle convenzioni teatrali, degli spazi deputati e intendono estendere la fruizione della danza a un’audience più ampia, immergendosi nei luoghi della quotidianità, negli spazi pubblici e – più in generale – nel paesaggio urbano.

L’azione promuove pertanto la diffusione e la visibilità di creazioni concepite per spazi e formati non-teatrali, di giovani autori italiani e stranieri, nei festival, rassegne e stagioni aderenti al Network Anticorpi XL, attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di proposte e la composizione di un programma di circuitazione.

Anticorpi XL



Anticorpi XL è il network italiano dedicato alla giovane danza d’autore. Coinvolge attualmente 37 operatori di 15 regioni e da più di dieci anni rappresenta un esempio concreto e significativo di promozione della nuova generazione di coreografi italiani. Una rete di operatori che propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità dei giovani autori nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione.

danzaurbana@networkdanzaxl.org

www.networkdanzaxl.org

facebook: networkanticorpixl

instagram: @networkanticorpixl