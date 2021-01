Tiziano Carradori, Direttore Generale di ASL Romagna, e Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, anche oggi 7 gennaio erano al Pronto Soccorso di Ravenna per fare il punto della situazione dopo i pesanti disservizi registrati dai cittadini ravennati negli ultimi tempi, dopo la lettera del Sindaco con tanto di scuse, dopo le interviste in cui Carradori annunciava interventi. E così oggi è stato mostrato alla stampa il nuovo Pronto Soccorso ristrutturato per tamponare la situazione con la disponibilità adesso di 27 posti letto complessivi, disponibilità quindi oltre triplicata nel giro di un mese, proprio per fare fronte alla pandemia.

Come ha spiegato nell’intervista di due giorni fa e come ha ripetuto oggi, Carradori ha detto che nuovi posti letto sono stati resi disponibili dal 23 dicembre dopo avere ristrutturato l’ex terapia intensiva. Altri posti letto sono stati recuperati in questi giorni negli spazi del day hospital polispecialistico, ora trasferito nei locali dell’ex medicina d’urgenza anche questi ristrutturati. Quindi, nel giro di un mese, dagli otto posti che avevamo in origine, si arriva a 27 posti letto. Questo però non risolve tutti i problemi. Si tratta sempre di misure tampone. Carradori ha parlato della necessità di integrare meglio il Pronto soccorso con l’organizzazione dell’Ospedale nel suo insieme, per garantire il ricovero dei pazienti dentro il nosocomio o in altre strutture.

In previsione c’è anche l’ampliamento strutturale del Pronto soccorso che potrà avvenire da qui a tre anni hanno detto sia il DG Carradori sia il Sindaco de Pascale. Entro il mese di gennaio la presentazione del progetto.

NUOVI POSTI LETTO AL PRONTO SOCCORSO

“In tarda mattinata il direttore generale di Ausl Romagna e il sindaco di Ravenna hanno visitato i locali del Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna, dove sono stati allestiti 12 posti letto che saranno operativi nei prossimi giorni. – si legge nella nota ASL – Questo ulteriore incremento di postazioni, si aggiunge alle altre 14 postazioni già attivate e operative da metà dicembre. L’ampliamento realizzato in poco più di un mese, ha spiegato il direttore generale, Tiziano Carradori attraverso il recupero di spazi nelle aree del precedente reparto di Rianimazione e in quello dell’ex pronto soccorso, consentono di offrire condizioni più dignitose ai pazienti, non più costretti a sostare in barella nella area di open space, in attesa di essere ricoverati. Si tratta delle prime misure prese per dare risposta a questo momento di difficoltà acuito dalla presenza della Covid. Ma noi agiremo anche sul fronte di una nuova organizzazione ospedaliera, per fare in modo che la comunicazione fra i reparti e Il Pronto Soccorso sia costante e immediata, tale da garantire l’occupazione dei posti letto liberi. Faremo questo, anche attivando un nuovo sistema informatico, che in tempo reale consenta di monitorare l’occupazione dei posti letto, anche nel privato accreditato e in tutti gli ospedali della Romagna. Da ultimo, stiamo concludendo il progetto di ampliamento del Pronto Soccorso, che presenteremo entro fine mese”.

Anche il sindaco Michele De Pascale, si è detto soddisfatto dei tempi record con cui l’Azienda ha proceduto a ricavare nuove postazioni. “ Nessuno ha mai voluto negare i problemi strutturali e logistici del pronto soccorso cittadino. Tanto attendiamo con trepidazione il progetto di ampliamento che la Direzione ci sottoporrà a fine mese. Ma lasciatemi anche dire che oggi stiamo parlando di una criticità, ma non vorrei che questa fosse la sola narrazione. Gli operatori dell’ospedale di Ravenna hanno gestito questa pandemia in modo eccellente, grazie anche a reparti e professionisti fiori all’occhiello nel sistema sanitario romagnolo”

IL POST DEL SINDACO

