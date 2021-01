Russi – Recanati finisce 6 a 6

Il risultato finale recita 6-6 nella partita tra Russi Calcio a 5 e Recanati Calcio a 5. Il primo tempo termina 3-2 per gli arancio-neri padroni di casa, ma gli ospiti entrano decisi nel secondo tempo e prendono in mano il pallino del gioco.

Il Russi però rispondi alle reti dei marchigiani fino a portarsi in vantaggio sul 6-5, per poi subire il gol conclusivo a un minuto dalla fine.

Reti

RUSSI:

Gardi (6 pt, 14 pt e 11 pt), Gurioli (12 pt), Michelacci (3 st), Spadoni (16 st)

RECANATI:

Zacheo (5 pt), Piersimoni (13 pt, 14 st e 19 st), Carnevali (5 st), Salvi (9 st)