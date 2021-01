Banco Alimentare Cervia. Colletta registra 580 donazioni per un totale di 3824 euro

Banco Alimentare Cervia comunica gli esiti finali della 24esima Colletta Alimentare che si è svolta, oltre che in tutta Italia, anche in cinque supermercati di Cervia e del forese, dal 21 novembre all’8 dicembre:

– 157 donazioni da 2 euro = 314

– 144 donazioni da 5 euro = 720

– 279 donazioni da 10 euro = 2.790

Le donazioni sono state quindi complessivamente 580, per un totale di euro 3.824. Considerando che diverse persone hanno contribuito anche con donazioni online, qui non conteggiate, sicuramente viene raggiunta e superata la cifra di 4.000 euro: una significativa dimostrazione di solidarietà da parte dei nostri concittadini.

“Il Banco Alimentare, però, come è noto non riceverà direttamente la cifra raccolta” -affermano dal Banco Alimentare- “Il totale delle donazioni, verrà trasformato in alimenti, che poi saranno distribuiti gratuitamente agli enti convenzionati, fra i quali alcuni anche presenti a Cervia. Il risultato è più che soddisfacente, considerando le condizioni (Covid-19) e la modalità totalmente nuova di quest’anno (Card). “Un grazie al Comune di Cervia e a tutti coloro che a vario titolo si sono coinvolti in questo grande gesto di carità”.