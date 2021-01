Il MEI a Buongiorno Regione (RAI 3) lancia le proposte per il sostegno nazionale al settore musicale

Il 7 gennaio a Buongiorno Regione su Rai 3 Emilia Romagna Giordano Sangiorgi, Patron del MEI (nonché promotore del Coordinamento StaGe! e Indies a livello nazionale) ha lanciato le proposte per il sostegno nazionale al settore musicale dando appuntamento a tutti per la 25esima edizione del festival. Durante l’intervista Sangiorgi ha parlato delle proposte del Coordinamento Nazionale StaGe! e Indies che riunisce oltre 60 associazioni della filiera delle piccole imprese del settore a favore del reparto maggiormente fragile. Si tratta del settore degli indipendenti e degli emergenti, fatte al Tavolo dello Spettacolo del Mibact e alle Audizioni alla Camera e al Senato. Presentato, inoltre, il prossimo Rainbow Free Day, la grande kermesse indipendenti che si terrà on line dal 15 al 30 gennaio 2021. Sangiorgi ha dato appuntamento al prossimo MEI 2021 dal 1 al 3 ottobre con tante novità prima e dopo il festival.