Buongiorno,

questa è la “solita” situazione del degrado a Marina di Ravenna (quartiere delle zona scuole) .

Si nota un bel materasso singolo proprio all’ingresso del paese come biglietto da visita per la rinomata località balneare (rotonda Via Ciro Menotti).

Poi sempre in Via Ciro Menotti , proprio tra l’altro dietro la scuola Media, un bel frigorifero e frammenti vari di armadi, letti, comodini etc. (si legge la scritta BRONX ma non ciò non vuol dire che dev’essere una discarica!).

In Via Maestra Giacomina invece abbiamo un bel fornetto a microonde e altri mobili vari, tutto a pochi metri dalla Scuola Materna come un bell’insegnamento per i nostri bambini.

Come si dice la mamma degli zozzoni è sempre incinta, ma la cosa più sconcertante è l’indifferenza della gente come se fosse tutto normale ciò .

Inoltre l’ Isola Ecologica dell’ Hera è esattamente a soli 500 mt da li!

Non oso pensare quando introdurranno la raccolta differenziata porta a porta anche qui…

Servono per le fototrappole. Solo così (forse) certa gente potrà capire?

Grazie

G.P.M.

