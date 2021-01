Russi. Ospite positivo alla CRA Maccabelli, negativo l’esito del tampone somministrato a personale ed ospiti

Il sindaco di Russi, Valentina Palli, tramite nota Facebook riporta due nuovi casi di positività registrati l’8 gennaio a Russi. Si tratta di contatti stretti di casi in precedenza già comunicati. Palli informa inoltre che, dopo la prima positività di un ospite della CRA Maccabelli, il tampone di controllo somministrato a tutto il personale e a tutti gli altri ospiti ha dato esito negativo.

“Buone notizie anche sul fronte delle vaccinazioni” rassicura Palli, specificando che “questa mattina sono iniziati i vaccini di ospiti ed anziani di tre Case Famiglia del territorio (Fenice 1, Nonna Rosa e Nonna Lori 2).

I vaccini in Emilia Romagna procedono a pieno ritmo. Speriamo presto di poter chiudere questo capitolo per poter guardare avanti”.