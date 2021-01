Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: raccolti a Cervia più di 4mila euro

Ancora una volta, nonostante le difficoltà del momento, la Colletta Alimentare è stata il manifestarsi concreto di una solidarietà operosa e costruttiva. Nel periodo dal 21 novembre al 10 dicembre sono state infatti donate 2.600 tonnellate di cibo,

equivalenti a 5.2 milioni di pasti in tutta Italia. Nei cinque supermercati di Cervia e del forese sono state raccolti 3.824 euro di donazioni, oltre a numerose donazioni online, che portano il totale della solidarietà espressa dai cittadini cervesi a quota 4mila euro.

Il Banco Alimentare, come è noto, non riceverà direttamente la cifra raccolta. Il totale delle donazioni, verrà trasformato in alimenti, che poi saranno distribuiti gratuitamente agli enti convenzionati, fra i quali alcuni anche presenti a Cervia. “Il risultato è più che soddisfacente – confermano dal Banco Alimentare -, considerando le condizioni (Covid-19) e la modalità totalmente nuova di quest’anno (Card). Un grazie al Comune di Cervia e a tutti coloro che a vario titolo si sono coinvolti in questo grande gesto di carità”.

IN EMILIA ROMAGNA

“E’ una cosa grande che la Colletta ci sia stata – afferma Stefano Dalmonte, presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus -, che sia stata fatta in tutta Italia nelle modalità consentite dalle circostanze e secondo le indicazioni delle autorità con il coinvolgimento di tanti. Siamo davvero molto grati a tutti coloro che in diversi modi hanno voluto partecipare a questa storica iniziativa: abbiamo sentito la vicinanza concreta di molti – privati cittadini, fondazioni bancarie, aziende, associazioni, enti locali – che in un momento così critico hanno fatto

comunità attorno a noi. A conteggi in fase di completamento, si prevede che in Emilia Romagna potranno arrivare circa 150 tonnellate di prodotti (traducibili in 300.000 pasti donati, calcolati in circa 500 gr. di alimenti a pasto). Questi prodotti verranno consegnati nei prossimi mesi alle 750 organizzazioni convenzionate ed arriveranno capillarmente a circa 120.000 persone bisognose”.