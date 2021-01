La ravennate Silvia Casadio protagonista a Primo Appuntamento su Real Time

Martedì 12 gennaio, su Real Time, alle 21,20, andrà in onda la seconda puntata 2021 della trasmissione “Primo appuntamento”. Tra le coppie in gara troveremo anche quella formata dalla ravennate Silvia Casadio (originaria di Massa Lombarda) e da Frank, suo accompagnatore nell’episodio. Il programma, molto seguito in Italia, è ispirato al format inglese First Dates: in ogni puntata diverse coppie formate da persone che non si sono mai viste prima entrano in un ristorante accompagnati dal maître per cenare, conoscersi e decidere alla fine dell’episodio se l’abbinamento s’è rivelato effettivamente azzeccato o meno. Più specificatamente, al termine della cena, i due protagonisti entrano in un “confessionale singolo” nel quale ognuno dice cosa pensa dell’altro, prima di accedere infine al “confessionale di coppia”. In questa sede le due persone esprimono la scelta finale, ovvero se rivedersi per un secondo appuntamento oppure chiudere l’esperienza. Il programma “Primo appuntamento” è trasmesso in Italia dal marzo 2017 sempre su Real Time e ha visto alternarsi due differenti conduttori nel primo biennio. Dal 2019 troviamo a condurre il piemontese Flavio Montrucchio.

La quarantanovenne Silvia Casadio, tra le protagoniste dell’episodio che andrà in onda il 12 gennaio, vanta diverse esperienze nel mondo dello spettacolo e sta affrontando un periodo molto difficile assieme a tanti colleghi causa pandemia Covid-19. Il settore dello spettacolo-intrattenimento ha subito più di altri le pesantissime restrizioni imposte dal Governo per arginare la pandemia nell’anno appena trascorso, ma ciò nonostante Silvia guarda al futuro con ottimismo: “Mi auguro che avvenga quanto prima una rinascita del settore terziario che, a causa del Covid-19, è praticamente finito nel dimenticatoio. Mi occupo da diverso tempo di spettacolo, casting, comparse, film e Tv. Posseggo diverse fasce, tra le quali Miss Lady Regina d’Italia, Miss Spettacolo (Stefano Madonna, Roma), Miss over 40 e 30 e Miss Mamma Italiana 2013. Ho preso parte a tante trasmissioni televisive, cito ad esempio Uomini e Donne, ma ho fatto anche la comparsa in diverse serie, ultima delle quali Summertime”.

Secondo Silvia Casadio, non appena sarà possibile vaccinarsi, sarà bene che tutte le persone lo facciano, in modo da poter tornare ad una vita maggiormente normale: “Ricominciano le trasmissioni e alcuni casting, ma c’è sempre molta paura nelle persone. A breve prenderò parte al casting di “Avanti un Altro” a Bologna, ma anche questo sarà effettuato con la mascherina. Penso sia importante che il vaccino anti-Covid diventi un fattore d’identità il prima possibile, perché solo così potremo riprendere gradualmente una normalità. La Regione Emilia Romagna dovrebbe tornare prima possibile ai tempi d’oro dei Vitelloni (anni ’50), quando i Vip arrivavano nella nostra riviera poiché la migliore, sia come discoteche che come ristorazione. Non possiamo permetterci di andare in rovina!”.