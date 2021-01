I ragazzi di UPpunto a colloquio con Luca Ricci che crede nella scienza e in Dio, e che studia le stelle ma non le legge

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Intervista a Luca Ricci, astronomo a Los Angeles, che crede nella scienza e in Dio, e a cui le stelle hanno veramente cambiato la vita… perché le studia e non le legge

La scorsa primavera abbiamo avuto l’occasione di conoscere Luca Ricci, un giovane astrofisico nato nel Ravennate che ha inseguito le stelle, il suo lavoro, ed è finito negli Stati Uniti in cui vive ormai da nove anni. Ci aveva colpito la sua passione e il fatto che avesse avuto il coraggio di trasferirsi dall’altra parte del mondo per inseguirla. Noi giovani abbiamo spesso paura di non riuscire, abbiamo paura del fallimento e molto spesso ci blocca l’opinione altrui. Intervistando Luca ci siamo accorti che ogni decisione, anche quella che ci sembra insignificante, può portare a scoprire nuove cose e un nuovo futuro. Abbiamo deciso di intervistarlo di nuovo per chiedergli un’opinione sui fatti appena accaduti a Washington e per qualche curiosità che avevamo sull’astronomia e l’astrologia, in modo da togliere ogni dubbio.

Innanzitutto, Luca, come stai?

“Abbastanza bene, c’è da ritenersi molto fortunati. Io e mia moglie riflettevamo l’altro giorno sul fatto che probabilmente non ci sarà più un periodo di tempo così lungo in cui potremmo stare tanto insieme a casa. Lo stare a casa mi sta facendo crescere anche una nuova passione: la magia. Per magia si intende i trucchi e i giochi di prestigio. Tra l’altro non sapevo che il posto mondiale per la magia è proprio qui a Los Angeles e si chiama Magic Castle, in cui i più grandi maghi vengono invitati per fare spettacoli. Vorrei fare una precisazione sulla magia di cui parlo, non si tratta di astrologia, per magia si intende il senso di stupore di quando vedi un prestigiatore che fa un trucco, e in quel momento quello stupore è considerato il vero senso magico.”

Il tuo lavoro ha subito cambiamenti dopo l’ultima volta in cui ci siamo sentiti?

“Nell’insegnamento, dal mio punto di vista, non ci sono grandissime variazioni perché ho sempre usato le slides e i power point. La cosa che manca di più è il vedere la reazione degli studenti che aiuta a rendersi conto se si stanno dicendo cose comprensibili o meno. Non so in Italia, ma qui tanti ragazzi hanno famiglie abbastanza numerose e loro faticano ad accendere il microfono perché sotto si potrebbe sentire il rumore della televisione. C’è questa paura anche di aprire la fotocamera perché non si sa chi potrebbe passare dietro. Dal punto di vista della ricerca, invece, il lavoro con gli studenti sta andando bene. Una linea guida che sto cercando di seguire è quella di non stressare troppo gli studenti perché non si sa mai in che situazioni siano. Mi sono stupito quando invece sono stati loro per primi a chiedermi di vederci durante la settimana o di fare dei corsi. È bello vedere che c’è comunque voglia di fare, perché quando si sta a casa c’è il desiderio di impiegare il proprio tempo in qualcosa che ci appassiona.”

Non possiamo non chiederti cosa ne pensi di ciò che è successo a Washington i giorni scorsi, visto quanto accaduto

“Mi ha preso abbastanza da un punto di vista emotivo, è stato brutto vedere quelle immagini di violenza. È stata una grande tragedia che ha colpito profondamente gli Americani. Purtroppo, non c’è quasi da stupirsi perché si va avanti da tempo con questo clima di odio, del non riconoscere la sconfitta e del non riconoscere la validità della vittoria di un avversario. Per chi segue uno sport è una cosa fondamentale, se non si accetta la sconfitta si può essere disposti a tutto. La speranza è che sia stato un evento isolato. La cosa difficile da gestire è che negli Stati Uniti ci sono stati con leggi totalmente diverse, paradossalmente ci sono più differenze tra gli stati qui che tra quelli nell’Unione Europea.”

In questi anni di permanenza negli Stati Uniti ci sono stati momenti in cui avete avuto paura al punto di pensare di tornare a vivere in Italia?

“No, sinceramente no. Ci sono stati un paio di episodi che ci hanno spaventati, uno che mi ricordo fu quando eravamo a cena in una pizzeria con amici e siamo stati evacuati perché accanto a noi c’era stata una sparatoria, un uomo era entrato nella sede del Los Angeles Times e aveva iniziato a sparare. Un altro episodio è stato a Pasadena, stavamo passeggiando e abbiamo visto dei poliziotti che circondavano una casa ed erano pronti a sparare a un uomo. Questi sono gli unici due episodi in nove anni. La criminalità spesso è confinata, ci sono quartieri da evitare. Ci sono zone ricchissime e zone che sembrano paesi del terzo mondo. Un po’ dall’apparenza ci si rende conto del posto in cui si è. Vi dirò, mi sono sentito più in pericolo quando studiavo a Milano all’università che qui a Los Angeles.”

Come ogni anno che si rispetti, anche quest’anno le prime settimane sono state dedicate ai numerosi oroscopi che hanno ipotizzato il futuro dei segni zodiacali. Vorremmo perciò cogliere l’occasione per approfondire il tuo lavoro e capire se esistono aspetti comuni. In primo luogo, qual è la differenza tra un astronomo e un astrologo?

“Astrologo è Paolo Fox, sono coloro che guardano le stelle, anzi, forse nemmeno ci guardano, e sanno che in una costellazione, un pianeta sarà in una determinata posizione e da lì possono derivare i comportamenti degli uomini. Da un punto di vista di un astronomo fa specie vedere il successo di queste persone, perché significa che le persone ci credono. L’astronomo è uno scienziato, noi guardiamo le stelle e vogliamo saperne di più, ci potremmo chiedere anche noi come stelle a migliaia di anni luce riescano a cambiare il nostro anno, ma non esiste il tentativo da parte dell’astronomo di capire ciò e di farsi poi pagare.”

Da scienziato crede che le stelle possano influenzare la vita degli uomini?

“Studiare le stelle mi ha fatto attraversare un oceano e mi ha fatto vivere a migliaia di chilometri dall’Italia. In questo senso ha influenzato la mia vita e la vita di tante persone come me. Lo studiare le stelle per me è stato il seguire la passione del capire meglio come è fatto l’universo e come siamo fatti noi. In questo senso mi ha cambiato, tuttavia, fortunatamente la mia giornata non dipende dalla posizione di un astro nel cielo e non penso che le cose dipendano da come sono girate le stelle.”

È possibile credere sia nella scienza che in Dio?

“Per me è possibile, io sono sia scienziato che fedele. È una bellissima domanda che mi sono posto anch’io ovviamente. Nel corso della vita è interessante vedere come tante cose siano senza contrasto. Ad esempio, nel cristianesimo la figura centrale è Cristo che si è fatto vedere. Da questo punto di vista c’è un aspetto scientifico nel cristianesimo, che è quello del credere per aver visto qualcosa e non credere perché qualcuno ti ha detto qualcosa e basta. In un certo senso è una fede che io posso dire di aver sperimentato nella mia vita e posso continuare a sperimentare. Il metodo è diverso da quello scientifico, non posso fare un esperimento in laboratorio. C’è questo aspetto di aver visto qualcosa di eccezionale e di continuare a vedere questo qualcosa. Ci sono anche altri aspetti interessanti nella scienza che si collegano alla fede. Ad esempio, la fede vista come fiducia è un qualcosa che è alla base anche della scienza e del metodo scientifico. Quando faccio qualcosa di nuovo devo fidarmi del lavoro svolto dagli altri. Nella scienza quelle cose in teoria le posso provare, potrei fare gli esperimenti che hanno fatto Newton o Galileo, a un certo punto però ti fidi, non ‘vai a reinventare la ruota’. L’aspetto di fiducia è tale anche nella fede religiosa. Non si può conoscere solo ciò che è sperimentabile, in quel caso saremmo un miliardo di scienziati. Tanti aspetti che ci guidano si basano sulla fiducia non sperimentata o quantomeno su una fiducia basata sull’esperienza, ma non basata sull’esperimento. Quando la mattina saliamo in macchina ci fidiamo che essa ci porti a destinazione senza esplodere. Ci affidiamo. E così è la fede.”