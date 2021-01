Proseguono gli “Open Meet”, la versione digitale dell’open day della Scuola S. Umiltà di Faenza. A causa delle restrizioni previste dai dpcm, in risposta alla pandemia Covid-19, la Fondazione Marri – S.Umiltà ha ideato un format digitale che permetta di incontrare tutti i genitori interessati all’offerta didattica e all’iscrizione dell’anno scolastico 2021-2022. Sarà possibile così conoscere i docenti e approfondire le proposte educative per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.

I prossimi appuntamenti online, che si svolgeranno sulla piattaforma Google MEET, saranno martedì 12 gennaio ore 18.30 (Presentazione Scuola Media); mercoledì 13 gennaio ore 18 (Presentazione Scuola Elementare). Per partecipare agli incontri online, si può contattare telefonicamente 0546 21235 o tramite il form dedicato sul sito www.accantoaglistudenti.it

“Oltre a fornire i fondamentali apprendimenti di base, la didattica di S. Umiltà è costantemente aggiornata per formare bambine e bambini pronti a essere protagonisti nel mondo di oggi e di domani: da qui la scelta di un sistematico e approfondito insegnamento della lingua inglese, supportato sia alle scuole elementari sia alle medie con docenti madrelingua” spiegano dalla Fondazione Marri – S.Umiltà. “E non solo didattica in aula: la scuola mette a disposizione degli alunni laboratori di informatica all’avanguardia, nei quali già in questi anni educhiamo all’uso consapevole delle nuove tecnologie, palestre e spazi per svolgere attività all’aperto: un valore aggiunto per vivere sempre la scuola come luogo in cui si ha piacere di andare per imparare, sperimentarsi e crescere” proseguono .

Spiegano dalla S.Umiltà: “a partire dall’anno scolastico 2021-22, nelle future classi prime della Scuola Primaria si darà inizio al progetto Bilinguismo, un unicum sul territorio faentino da anni sperimentato nelle classi delle medie e che ora viene messo a disposizione anche degli alunni delle elementari”.

Cosa significa progetto bilinguismo dalle elementari? “Nelle classi Prime, oltre ad aggiungersi un’ora di inglese con la docente di lingua (per un totale di due ore settimanali), si svolgeranno alcune materie (per altre 4 ore e mezzo settimanali) attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che prevede l’insegnamento di contenuti di una disciplina non linguistica in lingua straniera – chiariscono dalla scuola -. La metodologia CLIL è uno “stile di insegnamento” esperienziale e dinamico, con grandi vantaggi e potenzialità derivanti dall’approccio integrato che arricchisce il pensiero proponendo compiti in cui lo studente è protagonista attivo della lezione” .

La Scuola

Nata nel 2003 ereditando una lunga e consolidata storia educativa nel territorio faentino, la Fondazione Marri- S.Umiltà riunisce oltre 500 alunni dal Nido fino alle Scuole Medie e un centinaio di persone tra docenti e personale Ata, suddivisi tra le varie Scuole.

Asilo Nido 0-3 anni – tre sedi: Sacro Cuore San Rocco (via Giovanni Paolo II, 56); S.Umiltà (via Bondiolo 38); S. Antonino (vicolo S.Antonino, 4).

Scuola dell’Infanzia – due sedi S.Antonino (vicolo S. Antonino, 4); S.Umiltà (via Bondiolo, 38).

Scuola Primaria – S. Umiltà (via Bondiolo, 38)

Scuola Secondaria di I grado – S. Umiltà (via Bondiolo, 38).