Cervia. Gruppo Consiliare Pd risponde alla Lega: “un’opposizione seria richiede pars costruens”

“Apprendiamo con un certo stupore l’uscita del gruppo consiliare Lega in merito all’attività del Consiglio Comunale. Innanzitutto non capiamo la critica che viene posta. Il gruppo Lega si lamenta che la Giunta comunale svolga il proprio lavoro ossia quello di amministrare la città? O si lamenta del fatto che la maggioranza di centro sinistra sia favorevole ai provvedimenti della Giunta del suo stesso colore politico? È inesatta l’accusa di non coinvolgimento nelle scelte da parte dell’Amministrazione nei confronti delle opposizioni”. Con queste parole il Gruppo Consiliare Pd di Cervia risponde alle critiche sollevate ieri dal Gruppo Lega, che aveva segnalato lo scarso coinvolgimento dei Consiglio comunale rispetto a decisioni “prese solo dalla Giunta”.

“Ricordiamo che per via dello stato emergenziale in cui viviamo la conferenza dei capigruppo è convocata in maniera permanente (da settembre a oggi è stata convocata 8 volte) e molte scelte che devono essere decise dalla Giunta vengono discusse proprio in quel luogo istituzionale” – spiegano i consiglieri del Pd – . In aggiunta alla conferenza dei capigruppo è stato istituito anche un tavolo della sanità, la cui funzione è quella di tenerci informati sulla situazione pandemica nel territorio, in cui sono presenti ogni forza politica di maggioranza e opposizione, la Giunta e i dirigenti di AUSL Romagna. Tutte le forze politiche sono state coinvolte anche nei tavoli di crisi con le associazioni di categoria e i sindacati che si sono svolti nella prima fase della pandemia”.

“Infine ricordiamo ai nostri colleghi consiglieri della Lega che sulle delibere, presentate dalla Giunta e votate in Consiglio Comunale, possono essere presentati degli emendamenti che a loro volta vanno votati in Consiglio Comunale – proseguono dal Pd -. Ad oggi il gruppo Lega non ha mai presentato un emendamento limitandosi a votare contro solo per presa di posizione politica (per esempio il voto contrario alla decisione di destinare a fondo perduto delle risorse alle imprese che si sono trovate in difficoltà a causa delle restrizioni della pandemia) senza neanche tentare di proporre soluzioni condivise . Fare opposizione non è sicuramente un compito facile però deve essere svolto con responsabilità. Il gruppo Lega fa emergere molto più spesso e con più vigore la sua pars destruens, ma un’opposizione seria richiede anche e soprattutto la pars costruens” concludono dal gruppo consiliare.